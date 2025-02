El costo oculto de las guerras: el impacto climático en nuestra casa común

Los conflictos armados representan una grave amenaza para la conservación del medio ambiente, causando la destrucción de ecosistemas y la contaminación del agua, el suelo y el aire. Estas consecuencias se agravan con acciones militares específicas , como la quema de cultivos o la tala masiva de árboles. A pesar de su impacto, la contaminación climática generada por actividades militares sigue siendo desatendida en acuerdos internacionales como el Acuerdo de París , el cual no obliga a los países a reportar estas emisiones. Según el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (2022), los ejércitos son responsables de aproximadamente el 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Por ejemplo, las fuerzas armadas estadounidenses , las mayores consumidoras institucionales de petróleo, tienen una huella de carbono superior a la de países como Suecia, Dinamarca o Portugal.

No caben dudas de que los conflictos armados dañan el medio ambiente. Sin embargo, lamentablemente, este hecho suele ser ignorado: las emisiones climáticas de la guerra son enormes, pero no se contabilizan. En este sentido, es fundamental destacar que la paz no solo debe concebirse como la ausencia de conflicto, sino también como el compromiso activo de preservar la "casa común" que compartimos todos los habitantes del planeta.