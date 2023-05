Educar para actuar, educar para cuidar

Está claro que la protección del medioambiente es una cuestión presente y que atañe a todos desde lo individual, familiar, social, político, económico. No hay arista sobre este tema que haya escapado a un minucioso análisis cuyos resultados obligan a dar respuesta permanente y avanzar con firmeza en brindar soluciones.

Podemos adjudicar responsabilidades sin reflexionar sobre lo que hacemos en particular. También dejar que del futuro se ocupen los que vienen detrás nuestro y simplemente poner “parches” para no hacer tan visible lo irreparable. Las decisiones que se toman hablan de la época que nos sostiene y tarde o temprano habrá que responder en consecuencia. Entre tantos aspectos preocupantes es que naturalizamos los efectos colaterales de nuestro accionar muchas veces irresponsable y carente de humanidad. Justamente, la especie que debería dar el ejemplo es la que falla. Hay mucho trabajo en defensa del medio ambiente pero no es suficiente. Como señala el Papa Francisco “necesitamos una solidaridad universal nueva”, donde la participación abarque a todos.