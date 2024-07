Alianza para la Acción Climática Argentina: nuevos compromisos ante nuevos desafíos

En este sentido, la Ministra Flores se refirió a su gestión, remarcando que: “Desde Córdoba lo que estamos planteando desde el Ministerio del Ambiente es una política transversal, no sólo porque lo obliga nuestro plan de acción climática, sino porque entendemos que si vinculamos lo público y lo privado es mucho más ventajoso, porque entendemos que la gestión del gobierno no pueden ser exigencias del público al privado para que reconvierte y haga bien las cosas”.

En esta línea, el Ministro Estévez reflexionó acerca del rol del Estado, destacando que: “el Estado tiene que funcionar distinto y que tiene que necesariamente haber una reforma. El Estado, como está, fue concebido para otra realidad completamente diferente, para otra sociedad diferente”. Bajo este análisis, remarcó que “el trabajo con producción es fundamental porque no se entiende la importancia de la sostenibilidad en los procesos productivos debido a que no se conoce tampoco. Se cometen errores a diario sin tener conciencia de eso”.

Luego de este intercambio, el presidente de la FNGA, Diego Sueiras, concluyó el panel planteando que “estamos en un momento complicado, pero no vamos a bajar los brazos. Creemos que el problema del cambio climático no tiene que ser un tema sólo de la sociedad civil, tampoco sólo de las empresas, o del sector público. Creemos que justamente este lugar que es la AACA, este espacio, integrado por múltiples actores, puede ser una buena plataforma de crecimiento; no solo para trabajar la temática, sino también para que las provincias puedan trabajar en conjunto con los signatarios”.

El futuro de la Alianza

Durante la plenaria que convocó a todos sus miembros, se definieron los objetivos guía para los próximos años, referidos a fortalecer el acompañamiento a las provincias en sus políticas climáticas, impulsar un marco nacional para la transición energética, explorar las oportunidades que el agro ofrece a partir de soluciones basadas en la naturaleza y promover la sinergia entre sus integrantes para catalizar el logro de sus objetivos climáticos.

En relación a este último objetivo, se presentó un caso inspirador que ya cosecha resultados entre Quilmes, CADER -la Cámara Argentina de Energías Renovables- y Fundación Vida Silvestre Argentina para reducir el consumo energético y las emisiones en la cadena de valor de los locales Patagonia de Quilmes.

Martín Dapelo, miembro de Comisión Directiva de CADER, destacó que “tuvimos que pensar un modelo de proyecto que sea escalable a toda la cadena de valor de Cervecería y Maltería Quilmes, que son más de 300.000 distribuidores, y en esa línea ideamos un esquema de trabajo en 3 niveles que nos permitió obtener datos concretos y luego extrapolar los resultados a toda la cadena. A su vez este modelo se puede aplicar a cualquier otra empresa signataria de la Alianza, ese es el desafío.”

Como resultado de la jornada quedó explícita la importancia de construir entre todos los signatarios las respuestas que los desafíos climáticos plantean, en un contexto dinámico y exigente donde los plazos propuestos por la comunidad internacional están cada vez más cerca. La única forma de lograrlo con éxito es potenciar las sinergias y sostener el trabajo colaborativo en esta red subnacional. Así lo planteó Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre, diciendo que: “la alianza en Argentina intenta hacer la guardiana de que el Acuerdo en París se cumpla en el país y, obviamente, siempre hemos tenido una posición muy colaborativa”. Sobre la coyuntura nacional, se refirió a que: “hay tantas cosas para hacer. Estamos atajando para que no se nos venga encima todo lo que pudimos construir antes. En este retroceso que estamos teniendo, se ve la reinstalación de la falsa economía entre producción y conservación”.

Esta plenaria llevada a cabo en la sede de CREA, constituyó el primer paso para una nueva etapa de la Alianza para la Acción Climática, en la cual se trabajará bajo ambiciosos objetivos vinculados a la transición energética, la sostenibilidad en el agro y el sector privado, y la incidencia en las políticas climáticas de los gobiernos, tanto nacional como provinciales y locales. Para más información acerca de la AACA: alianzaclimatica.org.ar/.