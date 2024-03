Fito Páez celebró a Fabiana Cantilo en su cumpleaños: "Tesoro de mi vida"

"Feliz cumple Fabi, tesoro de mi vida! Tu corazón tan noble, tu voz de terciopelo y tu fuerza inquebrantable contra toda la maldad en este mundo me hace amarte cada día más! Gracias a la vida por nuestra Fabi universal", escribió Fito Páez en su cuenta de Instagram. Este domingo es el cumpleaños de su ex pareja y amiga, Fabiana Cantilo y ambos han demostrado el amor que se siguen teniendo y que ha ido adoptando distintas formas.

El rosarino suele saludar a su ex parejas en fechas especiales. Mantiene buena relación con Cantilo y también con Cecilia Roth, la actriz que inspiró "El amor después del amor". En esta ocasión, eligió celebrar a la cantante con una serie de imágenes de ellos juntos a lo largo de las últimas tres décadas.

Los artistas se pusieron de novios a comienzos de la década del 80 cuando eran compañeros en la banda de Charly García. "Él hacía lo que podía, pero se iba de gira con Charly. Tiene un montón de temas que hablan de eso: «Cable a tierra», por ejemplo. El trataba de ayudar; no es adicto. Esto es así: sos o no sos. Fito elige", relató Cantilo a Clarín durante una entrevista que dio hace un tiempo.

Y añadió: "Era un tipo maravilloso y yo me sentía muy cuidada con él. Aunque éramos dos piscianos y el mundo explotaba. Cuando me vio (después de mi primera internación), dijo: «No quiero saber más nada de esto». Y yo tapaba mi gran dolor abandónico. Mi infancia no la quiero hacer pública, pero hubo todo tipo de cosas".