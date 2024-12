Fin de ciclo: qué contratos finalizan este diciembre en Central y Newell's

Las tribunas del Gigante de Arroyito y del Coloso Marcelo Bielsa dieron su veredicto , con varios jugadores puestos en duda por los hinchas y rendimientos que no lograron consolidarse a lo largo del campeonato. Por eso, algunos futbolistas deberán buscar un nuevo destino y otros llegarán para cambiar la cara de su nuevo equipo.

Qué contratos terminan en Newell’s y Central

Dos futbolistas históricos dejarán Newell’s y Central cuando finalicen sus contratos el próximo 31 de diciembre. Leonel “Piri” Vangioni no seguiría en la Lepra y habría disputado su último encuentro en el Coloso, mientras que Carlos Quintana finaliza su vínculo con el Canalla y espera por la resolución de parte de la dirigencia.

Vangioni volvió a ser titular en el último trayecto del año, después de no haber sido tenido en cuenta por Mauricio Larriera durante el primer semestre, pero sus rendimientos no fueron los esperados. Por su parte, Quintana se erigió como uno de los referentes de Central durante los últimos años, siendo campeón de la Copa de la Liga 2023, pero todavía no selló un nuevo contrato con el club para 2025.

QuintanaSSM.jpg Carlos Quintana trajo solidez al fondo de Central y es uno de los referentes del plantel. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

>> Leer más: Una dupla de zagueros centrales muy juvenil en Rosario Central que terminó pagando el costo

Otros dos caudillos que se marchan

La defensa auriazul podría perder otra pieza, uno de los nombres actuales con más años en el club. Damián Martínez llegó al Canalla en 2020 y fue titular en el lateral derecho durante varios años, pero después de quedar relegado este año se despide del club.

En tanto, Mariano Soso no contó con el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés en ninguno de sus dos partidos al mando de la Lepra. El Pitbull fue notificado de que la dirigencia no hará uso de la opción de compra de su pase y decidió no vestir más la camiseta rojinegra, después de un año en el que fue una fija en la mitad de la cancha.

Pitbull5.jpg Rodrigo Fernández Cedrés no continuará en Newell's y ya se alejó del plantel.

>> Leer más: Newell's: el Colo Ramírez no pudo aprovechar la chance ante Boca, fue silbado y podría alejarse

Más nombres que se alejan de Rosario

Las tensiones en Newell’s y los malos resultados sentenciaron la salida de varios futbolistas sin negociar su continuidad. Augusto Schott finalizará su préstamo y regresará a Talleres, al igual que Esteban Fernández deberá volver a River, dueño de su pase, después de no haber sido tenido en cuenta. Otro que no tuvo minutos y se deberá buscar un nuevo destino es Jerónimo Cacciabue, tras varios años de idas y vueltas. La otra cara es la de Matko Miljevic, quien termina su vínculo pero el club comprará su pase.

Por el lado de Central el mecanismo es similar, aunque todavía no se confirmó qué podría suceder con algunos de los futbolistas. Valentino Quintero y Damián Martínez finalizarán su contrato con el equipo de Arroyito, mientras que Franco Ibarra terminará su préstamo y deberá regresar al Atlanta United de la MLS, a menos que la dirigencia adquiera su pase o negocie por él.

Además de los contratos que se terminan en el Canalla y en la Lepra, varios jugadores podrían ser vendidos o enviados a préstamos a otros clubes, con la idea de renovar el plantel para la próxima temporada. A su vez, como es costumbre tras malas campañas, algunos nombres cuestionados podrían rescindir su vínculo y buscar un nuevo rumbo.

El ídolo que se despide

Marco Ruben, máximo goleador de la historia canalla, se despediría de los hinchas en el partido frente a Belgrano, aunque puso en duda su participación. El delantero volvió del retiro en julio pasado, con la ilusión de disputar la Copa Sudamericana con la camiseta auriazul, pero anticipó que se despide y cuestionó problemas internos que disiparon las posibilidades de su continuidad.

Su regreso había sido con un objetivo a corto plazo, jugar unos meses para lograr luchar en el plano internacional. El mal rendimiento del equipo y la salida de Miguel Ángel Russo dejaron más dudas que certezas, con el equipo eliminado de las competencias y sin posibilidades en la Liga Profesional. Por eso, en caso de sumar minutos frente al Pirata, sería su último encuentro con la 9 canalla.