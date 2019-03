Paulo Ferrari enfatizó que él se prepara para el siguiente partido y que hace recién veinte días que está, por lo que avisó que de los errores anteriores "si hubo se tendrá que hacer cargo cada uno", dijo, fijando así su postura de querer continuar como técnico de Central.

"Yo me preparo para el siguiente partido, arrancamos hace muy poco y en una situación muy complicada. Nos da bronca, pero vamos a seguir trabajando. Estamos convencidos porque los jugadores dan respuestas, pero solo queda la imagen de los últimos minutos", reflexionó Ferrari.

En cuanto a su continuidad, sostuvo que "estamos hace 20 días, si hubo errores antes o no, se tendrá que hacer cargo cada uno. Estamos trabajando y hablando con los jugadores. Ahora tenemos 15 días para seguir recuperando jugadores. Todavía nunca pudimos tener a todo el plantel a disposición", explicó.

Con respecto a la derrota con San Lorenzo, reflexionó: "Tomamos el resultado con mucha bronca porque necesitamos ganar, no lo podemos lograr y cortar la racha. El equipo hace el desgaste e intenta pero terminamos sufriendo el partido y nos cuesta. Los jugadores están muy dolidos porque son los primeros que quieren ganar y no es fácil todo lo que se genera. Ya habrá tiempo para analizar, ahora no es el momento, así que desde mi parte hay que seguir trabajando y esforzándonos".

"Somos responsables de los últimos partidos, somos ciento por siento responsables de los últimos partidos, pero no de todo lo demás, de lo que deberán hacerse cargo otros, porque nosotros no tenemos nada que ver. Insisto, llevamos veinte días", concluyó el Loncho.