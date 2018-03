Ferrari cruzó muy feo al expresidente canalla Norberto Speciale

Norberto Speciale volvió a cargar contra la comisión directiva de Central el jueves, pero cometió un error. El expresidente canalla quiso criticar a Raúl Broglia y su gente al decir que "enrarecieron el clima previo a la final" perdida frente a Huracán por la Copa Argentina en 2014 y terminó involucrando a los jugadores.

"La perdimos porque se quiso perder", sorprendió el exdirigente. Pero había mucho más.

"Agarraron a los jugadores el día antes de la final y les dijeron que no les iban a pagar el premio económico que yo les había prometido. Imaginate con la cabeza que entraron a jugar ese día... Yo les prometí un premio económico importante por lo que significaba que Central gane un campeonato después de 30 años (sic)", dijo Speciale en declaraciones a Radio Dos.

Embed En mis declaraciones en zapping sports cuando hice referencia a que se quiso perder la final con Huracan, jamas me referi al plantel, de quienes estoy orgulloso, me referi a ciertas actitudes de los dirigentes — Norberto Speciale (@specialenor) 8 de marzo de 2018



La respuesta: Paulo Ferrari era el capitán de aquel equipo de Miguel Angel Russo que perdió por penales después de igualar 0 a 0 y salió hoy al cruce de Speciale, con quien reconoció haber hablado telefónicamente ayer mismo.

"La realidad es que no pasó absolutamente nada de eso. Cuando ganó esta dirigencia teníamos partidos muy importantes y decidimos ni hablar algunos temas. Ayer hablé con Speciale y le pregunté porqué había inventado todo eso y me dijo que se lo había comentado otra persona. Después llamé a esa otra persona y me dijo que él no había dicho nada. Pero eso no es lo más importante porque queda como algo que se dijo equivocadamente y listo", aclaró Ferrari.

Las consecuencias: "Más allá de que él (Speciale) trató de aclarar en un tuit que los jugadores no tenían nada que ver con lo sucedido, el daño al club está hecho. Damos una imagen malísima hacia afuera", razonó Loncho.

El monólogo: "Esto ya sucedió con otras dirigencias y otros jugadores y terminamos rozando gente que para el club fue muy importante. Nuestro plantel de 2014 era dirigido por Miguel Angel Russo, un tipo que nos sacó miles de veces de abajo. Un tipo que vino siempre sin necesidad a poner la cara en los peores momentos del club. Es un daño terrible el que se hace".

"El Loco Abreu entró a jugar esa final desgarrado. Un tipo conocido mundialmente, que jugó mundiales y sin embargo entró a jugar esta final a la que se hace referencia desgarrado. La imagen que damos es mala y después a veces nos preguntamos por qué los jugadores que están afuera no quieren volver. Por estas cosas no quieren volver".

8-9_NA_63508850__15-12-2016__5.00x7.50.jpg El Loco. Quedó marcado por Central.

"Ese plantel estaba compuesto por un montón de jugadores que decidimos volver en el peor momento de la historia del club... Nosotros tenemos la ilusión de que en algún momento vuelvan Di María, Lavezzi, el Monito Lo Celso, Cervi, Montoya y con estas cosas se complica. ¿Vos te creés que no se enteran de estas cosas...?

Lo que queda: "Después, cuando los vas a buscar para que vuelvan te cuesta un montón porque saben que ante un mal partido o algo así, no se habla solamente de fútbol. Se habla de estas cosas que no existen y que hasta por ahí lastiman a una familia, a personas de prestigio. No es la primera vez que pasa", concluyó uno de los capitanes auriazules muy molesto con las declaraciones del ex presidente canalla quien el jueves también había descartado de plano cualquier chance de participación política en las próxima elecciones canallas.