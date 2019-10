Fein descartó que, pese a los subsidios de Nación, pueda  bajar el precio del boleto

Aunque celebró el anunció del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que anticipó que se enviarán subsidios para el transporte urbano de pasajeros, la intendenta Mónica Fein descartó de plano que el aporte alcance para poder reducir el precio del boleto que este año tuvo cuatro aumentos y hoy cuesta 32,50 pesos.

Fein habló hoy en un breve contacto con la prensa durante su visita al Salón Internacional del Ambiente Rosario (Siar), que se lleva adelante en el centro de convenciones del Mercado del Patio. “Nosotros no tenemos ninguna resolución de volver tocar el boleto”, aseguró, al ser consultada si el subsidio permitiría adecuar la tarifa de transporte que pagan los rosarinos.

"De acá a fin de año, que no habrá nuevos subsidios, y con esta inflación no tenemos ninguna resolución de volver tocar el boleto"

“Como ustedes saben, el transporte del Amba, que da servicio a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, ha exigido recursos para poder seguir funcionando”, recordó la mandataria municipal, y agregó: “Nosotros como corresponde al municipio de Rosario y como hecho siempre hemos planteado la necesidad de que se distribuyan recursos al interior del país”.

“Rosario ha renovado su flota, ha mejorado el transporte y la Nación nos ha dado un tercio de los subsidios que teníamos antes, en ese camino nos han pedido información y el ministro Dietrich se ha comprometido a hacer un aporte en un momento muy complejo de los sistemas de transporte”, contó Fein cómo se llegó a que el gobierno nacional decida el aporte.

06_Celina Mutti Lovera_67910638__05-04-2018__4.00x12.00.jpg otros tiempos. La intendenta y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sonrientes en Rosario, cuando no había tensión. Celina Mutti Lovera

En su visita a la ciudad, Dietrich confirmó que habrá un aumento en las partidas de los subsidios que otorga el gobierno nacional para el transporte público de pasajeros tanto para Rosario como Santa Fe y anticipó que los fondos llegarán en “cuestión de días” y que se sostendrán “hasta fin de año”. El anuncio trajo alivio al municipio local.

Asimismo, detalló que, a partir de la situación económica del país, que se agravó tras la crisis, afirmó: “Hay cambios estructurales en los costos del transporte, dolarizados, y obviamente estamos a la expectativa y nos parece muy bien que la Nación distribuya algo de los subsidios al interior del país y que no todos se queden en Capital Federal”.

“Nos parece auspicioso que el ministro haya anunciado que van a venir recursos a la ciudad, creo que la ciudad se lo merece, ha hecho un gran esfuerzo y no podemos seguir aumentando el precio del boleto”, enfatizó la jefa del Palacio Vasallo, y destacó que el aumento en la cotización del dólar impactó fuertemente en los costos operativos del sistema de transporte.

3_Silvina Salinas_74657010__03-10-2019__3.00x13.60.jpg En Rosario Norte. Dietrich reconoció el esfuerzo de Rosario y Santa Fe para destinar recursos al transporte. Silvina Salinas

“Todas las empresas del transporte del país están pasando por un momento muy difícil”, insistió Fein, en un esfuerzo por trazar un panorama amplio de la crisis del sector, y señaló: “Nosotros nos pasamos a biodiesel y su precio se dolarizó, lo que antes costaba diez pesos menos que el gasoil ahora prácticamente está igualado y eso incrementa los costos”.

Fein aseguró que, aunque Nación subsidie aunque más no sea parcialmente el transporte, hay que celebrarlo. “Estamos en un momento de crisis, así que, de concretarse el aporte, equilibraría la realidad de las empresas, inclusive la del Estado. El municipio aporta más de 500 millones de pesos nada más que para que el sistema funcione”, subrayó.

En ese sentido, la intendenta advirtió que, más allá que lleguen los fondos, no hay chances de que se baje la tarifa del transporte. “De acá a fin de año, que no habrá nuevos subsidios, y con esta inflación que sigue creciendo la situación de crisis sigue impactando en las empresas y nosotros no tenemos ninguna resolución de volver tocar el boleto”, indicó.

Un desfasaje importante

Antes la titular del Ente del Transporte, Mónica Alvarado, había subrayado la importancia del anuncio. "Era importante que la Nación evaluara los desequilibrios que se venían registrando”, señaló la funcionaria, quien recordó que, cuando se aprobó el último estudio de costos del boleto, “ya se le había enviado una nota al ministro, pidiendo que reforzara los subsidio”.

monica alvarado.jpeg La secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, destacó el esfuerzo del municipio para que hoy haya colectivos en Rosario.

Alvarado recordó que el el estudio de costos de la tarifa de colectivos de abril dio 36.11 pesos y el de Junio “un peso más arriba”. Y señaló que, con un boleto de 32.50 pesos, queda en evidencia desfasaje importante que existe y por eso hay “una fuerte inversión municipal y provincial” para salvar las diferencias.

“El fondo compensador del transporte de la ciudad está superando los 54 millones de pesos mensuales, igual cifra que el fondo compensador de la provincia”, añadió Alvarado, quien resaltó el alto costo que suman el incremento salarial de los choferes y el aumento del biocombustible. “Entre estos dos factores, suman 43 millones de pesos por mes extras”, indicó.