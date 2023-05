El reconocido economista Damián Di Pace estará presente en la Expo Rosario Dará una charla en la segunda jornada del evento, el día jueves 18 de mayo en el Predio Ferial Parque Independencia, en la ciudad de Rosario 2 de mayo 2023 · 10:45hs

En un anticipo de lo que va a pasar en el auditorio de Expo Rosario Damián analiza situaciones macro que afectan el día a día de cada uno y en ese sentido asegura que “una de las mayores preocupaciones que hoy tenemos en argentina es la inflación y el dólar. En el sector productivo, el dólar agro implica una toma de decisión muy importante. Si me estoy quedando sin dólares en el banco central, le voy a dar 300 dólares al productor, pero para eso voy a tener que emitir una cantidad de pesos que la gente no demanda y que la economía no sostiene. Entones, lo que sucede con esto es que efectivamente las brechas del dólar paralelo cada vez se amplíen más y, por otra parte, se cumpla con la posibilidad de tener más dólares, pero con un nivel de escases enorme. Entonces, no se cumplen totalmente con todos los objetivos, pero parcialmente el gobierno intenta obtener esos dólares por esa vía, la gente y las empresas tienen más inflación por la misma vía por la cual se quieren obtener dólares”.

“El ingreso va a bajar, y si vos venías comiendo asado, vas a tener que empezar a comer pastas secas. No hay otra, porque ya no tenés los ingresos suficientes para tener ese nivel de gastos que estabas acostumbrado a tener. Desgraciadamente nos tocó una mala, nos tocó una sequía. Y no es que le tocó al estado, le tocó al productor, le tocó a un tipo que se pasa todo el año laburando, que trata de invertir en Argentina. ¿Qué hace el productor? Se tiene que ajustar. Entonces, el estado, ¿por qué no se va a ajustar, si el productor se tiene que ajustar en esta economía?”

En cuanto al tema productivo y el agregado de valor el economista nos cuenta “hasta hace poco tiempo, el que agregaba valor tenía la misma carga impositiva. Ahora, si vos le agregas valor a esa economía, yo creo que tiene que tener aún más incentivos que el agregado de valor. Si yo, por ejemplo, soy un productor porcino y parte de esa producción porcina se utiliza para realización de producción de alimentos balanceados. El alimento balanceado tiene que tener incentivo para que lo podamos exportar al mundo y para que ese productor efectivamente pueda tener mayor incentivo a la generación de más puestos de trabajo. Argentina tiene que lograr un agregado de valor. Pero tampoco acompañan los ciclos económicos. Las complicaciones vienen dadas por la estructura burocrática por parte del estado, porque la macroeconomía no acompaña ya que efectivamente la economía no tiene dólares y no le da previsibilidad a ese agregado de valor”.