Colegio San Bartolomé: 155th Anniversary – Alumni celebration

La comunidad educativa convoca a una reunión de ex alumnos del colegio, que se realizará el sábado 28 de octubre

El sábado 28 de octubre se realizará un reencuentro de los ex alumnos del Colegio San Bartolomé (ex Rosario English School), acompañados de sus docentes, ex docentes y demás miembros de la comunidad educativa, en Grantfield, para conmemorar el 155° aniversario del Colegio. La cita es desde las 21 y hasta las 4.30.