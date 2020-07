Ricardo Darín: "Si no existiera la corrupción no habría pobreza"

Ricardo Darín opinó sobre la situación del país en plena cuarentena y reflexionó sobre el rol de Estado en una situación tan complicada. Y cada vez que lo hace siempre levanta polvareda con su opinión sincera. Para él, el confinamiento "trastocó todo" y el rol de los actores en la pandemia no es fundamental: "Con todo el dolor del alma tengo que decir que no es una actividad esencial". Pero esa no fue la única frase, ya que también sin tapujos sostuvo: "Si no existiera la corrupción no habría pobreza".

En diálogo con Verdad/Consecuencia, el reconocido actor entendió a quienes "patalean" porque "tienen que salir a ganarse el mango". En relación a la situación de los barrios populares en el confinamiento, Darín lanzó un título bastante picante que seguramente traerá debates en todos los programas, tanto de chimentos como políticos. "Si no existiera la corrupción no habría pobreza. La corrupción también tiene que ver con la corrupción personal, con el que ambiciona más de lo que tiene, el que se va de mambo. En el mundo hay un reparto de la riqueza que es perverso".

"Lo más difícil para el Estado es sostener a los más frágiles, que están abandonados hace mucho tiempo. Cuando uno se entera de la situación de las villas, que no tienen acceso a las cloacas o al agua, dice: ¿qué le podemos exigir a la gente?'", completó.

Días atrás el artista, sobre el presente que se vive en el mundo, expresó: "Para la humanidad es un momento bisagra que muy pocas veces nos ha tocado vivir en carne propia, donde todos tenemos los pies parados en el mismo plato. Es una lluvia que nos está mojando a todos”. Y les pidió a los empresarios“que tomen clara consciencia de que son los que realmente pueden mover la aguja y producir un cambio importante”.