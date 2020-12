En realidad, la tragedia apareció, por primera vez, el 13 de julio del 2013. Fue cuando aún la serie estaba al aire. Uno de los actores que daba vida a uno de los personajes principales de la serie fue encontrado sin vida en un hotel de Vancouver, Canadá.

Tras unos días de investigación el resultado arrojó que fue una sobredosis de heroína y alcohol. Se trataba de Cory Monteith, quien interpretaba a Finn Hudson, al que le dedicaron el capítulo llamado “The Quarterback” en la quinta temporada, el cual trataba su muerte. El artista estaba comprometido con Lea Michele, también parte de la serie

GLEE Full performance of "Don't Stop Believing"

Tanto el elenco como los fanáticos estaban en shock. Parecía increíble que un joven tan lleno de vida estuviera muerto.

El fallecimiento de Monteith dio inicio a una seguidilla de malas noticias para los actores de la serie.

Mark Salling, que representaba a Puck, fue acusado por posesión de más de 50.000 fotos y videos de pornografía infantil y tras declararse culpable iba a ser condenado a entre 4 y 7 años de prisión, además de ingresar al registro de acosadores sexuales. El artista fue detenido en 2015.

Pero hay más drama. Tres años más tarde, a sus 35 años, Salling se quitó la vida al colgarse de un árbol en las cercanías de su casa de Los Ángeles. El actor había sido acusado de violación por una mujer pero la causa fue archivada luego de pagarle 2.7 millones de dólares a la denunciante.

Por otro lado, la actriz Melissa Benoist, Marley Rose en la serie, publicó un video en su cuenta de Instagram en la que relata que vivió situaciones de violencia doméstica por parte de quien era su marido.

Aunque nunca lo dijo explícitamente, los datos apuntan a que el agresor era otro protagonista de las últimas temporadas de Glee, Blake Jenner, que se metió en la piel de Ryder Lynn, y estuvieron casados entre 2015 y 2017.

Brittany S. Pierce, conocida en la vida real como Heather Morris, tampoco salió ilesa de esta maldición, porque en la época de grabaciones hackearon su teléfono celular y difundieron fotos íntimas que comenzaron a circular por la web.

A mediados de mayo de este año, Morris publicó una foto en Instagram y expresó: “mi cuerpo era y todavía es parte de mi trabajo y sentí que ni siquiera podía caminar por él sin pensar en que todos habían visto cada parte de mí”. Además, confesó que algunos compañeros realizaban comentarios sarcásticos sobre el suceso que no la ayudaron para nada.

Por último, lo que sucedió con Naya Rivera, que interpretaba a Santana López, hizo que la teoría de la Maldición Glee resurgiera entre los fanáticos. La actriz había alquilado un bote para pasear con su hijo de 4 años en el lago Piru, en California, pero nunca volvió.

El pequeño fue encontrado por la policía e indicó que habían nadado juntos pero su mamá no regresó a la embarcación y, luego de unos días de búsqueda, hallaron el cuerpo en el agua tratándose de un ahogamiento. Rivera también había sido detenida en 2017 porque su ex marido, Ryan Dorsey la denunció por pegarle en la calle frente a su hijo.

GLEE - If I Die Young (Full Performance) + Break Down (Official Music Video) HD