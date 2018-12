Loi Suites Iguazú sigue sumando servicios diferenciales para sus huéspedes. En un especial sector del complejo hotelero, interactuando en perfecta armonía con la naturaleza circundante, las nuevas Vilas Royal proponen 57 m2 de sofisticados detalles y servicios únicos.

Su balcón con jacuzzi privado regala una espontánea inolvidable de la imponente selva misionera, donde, además de rendirse en un baño relajante, el huésped podrá dejarse sorprender y disfrutar de una variada tabla de quesos y fiambres, y un espumante que acompaña la ocasión.





Un welcome drink y express check in en privado predisponen una estadía perfecta e inigualable desde el primer instante. Servicio de mayordomo las 24 hs, y desayuno Imperio en la habitación invitan a fundirse en un estado de desconexión total. Para complementar la experiencia el propio Spa del hotel ofrece circuito de aguas, masajes y sauna. Agregando a todos sus detalles únicos y, para liberar al huésped de preocupaciones durante su estadía, las Vilas ofrecen servicio de transfer exclusivo a las Cataratas del Iguazú, al aeropuerto de la ciudad y late check out para disfrutar unas horas extra la magia de la naturaleza.

Acerca de Loi Suites Iguazú

Armoniosamente sumergido en la selva subtropical Iryapú, se encuentra Loi Suites Iguazú, un hotel 5 estrellas que invita a perderse en la profundidad del ecosistema, lejos de las rutinas y el estrés. Una opción ideal para una escapada en pareja o unas mini vacaciones en familia. Este oasis se encuentra estratégicamente ubicado a sólo minutos de las Cataratas de Iguazú, el aeropuerto y la ciudad de Puerto Iguazú.





El hotel se funde con el escenario, cómplice y respetuoso, cumpliendo el sueño de alojarse en el corazón de la naturaleza, en una experiencia extrema, única y confortable. Todas y cada una de sus 162 amplias habitaciones cuentan con servicios que saben marcar la diferencia: increíbles vistas, Internet, Flat Screen TV con cable, frigobar, escritorio de trabajo y control de temperatura individual.

Las piscinas exteriores, dispuestas escalonadamente y rodeadas de grandes árboles nativos, son sin dudas el principal atractivo. Los huéspedes también pueden disfrutar del gimnasio, una sala de juegos infantiles, y el bondinho, un pequeño funicular que permite descender hasta la orilla del río Iguazú para disfrutar de un paisaje privilegiado. El hotel propone además adentrarse y descubrir la selva recorriendo los senderos peatonales autoguiados que se extienden por los alrededores. Pueden transitarse pequeños tramos o realizar un circuito completo de dificultad media/baja completando una hora de aventura.





Con una magnífica vista, el restaurante Naipi invita a degustar los mejores platos de cocina internacional elaborados con los productos más frescos de la región. Una experiencia de sabores verdaderamente única acompañada por las mejores etiquetas de vinos. Para disfrutar al aire libre, en un ambiente más relajado y casual, Tiki Bar, frente a las piscinas, ofrece una carta ligera y descontracturada, jugos tropicales, tragos y opciones para tomar el té por la tarde.

Completando la propuesta, el spa Namasthé, un espacio único basado en el concepto del agua y la tierra, conquista los sentidos con intensidad. Es el sitio ideal para disfrutar de baños de vapor húmedo, ducha escocesa y jacuzzi ozonizado integrados por circuitos de aguas puras y con altos contenidos minerales que, combinados con sesiones de masajes, buscan generar una conexión profunda entre cuerpo y alma.





Contacto

http://www.loisuites.com.ar/





Selva Iryapú sin número

CP3370 Puerto Iguazú Misiones Argentina

+ 54 11 5777 8950 (Bs.As.)

reservas4@loisuites.com.ar





