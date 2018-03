Esquiar en la nieve europea sin gastar una fortuna

Los Alpes han demostrado ser el destino por excelencia para los fanáticos del esquí. Además de contar con las mejores pistas del mundo, sus montañas relucen durante el invierno un paisaje revestido de blanco que se impone y cautiva. La nieve europea envuelve y seduce a todo viajero que se acerque y le da la bienvenida a una mágica propuesta.

Tanto en Francia como en Italia, Club Med enamora a los turistas con sus cinco emblemáticos resorts: Valmorel, Valthorens Sensations, Grand Massif Samoens Morillon, Val d'Isere y Pragelatto Vialettea. Gracias a su Sistema Premium All Inclusive, los huéspedes pueden disfrutar de desayunos, almuerzos, cenas, bebidas, bar & snacking y clases disponibles para cualquier edad y nivel, sin tener que realizar pagos extras.

Para aquellos que sueñen con unas vacaciones familiares, Club Med presenta el plan ideal. Los padres podrán estar relajados gracias a las numerosas actividades para niños y adolescentes en las que no sólo aprenderán sino que también encontrarán un espacio de diversión segura. Por su parte, los bebés tampoco quedarán afuera del viaje: las guarderías los esperan listas para cuidarlos.

Entonces, los más grandes tendrán el placer de descansar en las lujosas suites y disfrutar del confort en los jacuzzis y los spas. Fiestas, Lounges privados y una gastronomía con propuestas únicas y novedosas aguardan ansiosos a todos los huéspedes. Eso sí, es probable que los esquiadores más aficionados apenas bajen de las montañas, dado que gozarán de una fantástica nieve dado el nivel de altura de los centros lo cual asegura tener siempre una gran temporada.

Sin embargo, el mayor atractivo resulta ser la posibilidad que Club Med brinda para facilitar la llegada de todos los turistas. Con una preventa que va del 14 al 16 de marzo de este año, es posible encontrar descuentos de hasta 30% y precios desde ARS. 22.900 la estadía por adulto.

Lejos de lo que se suele creer comúnmente, los precios del destino europeo no distan mucho de los centros de esquí que se encuentran en nuestra Patagonia y en Norteamérica.

Si bien es necesario subir a un avión para conocer los Alpes Europeos, por su parte, Club Med compensa el precio del vuelo con el precio total de las actividades que incluyen su formular única ALL INCLUSIVE: Pases de Ski a los medios de elevacion, comidas y bebidas ilimitadas, Clases todo el día a partir de los 3 años, entretenimiento y una gran estructura con SKI IN OUT.

Esto hace que mientras que en los centros de ski argentinos el hospedaje, los pases, las comidas, las bebidas y las clases de esquí cuestan en total $72.792, en Club Med cuestan solo $36.754 y 25.572 si se aprovecha el 30% de descuento que ocurrirá en la Preventa de Nieve los días 14,15 y 15 de marzo.

Teniendo en cuenta un costo por aéreo de 34 mil pesos a Europa, pasar el invierno en el resort alpino implica un costo de $70.774 por persona... $8.118 menos que en el destino argentino.

Con respecto a Vail, Estados Unidos, la propuesta Club Med en Europa es por lejos la opción obligada. Con un costo total aprox de $ 110 mil pesos con pasaje incluido, los resorts europeos no sólo son ampliamente más económicos, sino que por ese dinero los huéspedes tienen a su disposición el servicio All Inclusive las 24 hs.

Para poder disfrutar de esta experiencia, Club Med llevara adelante su preventa mundial de nieve en donde los pasajeros podrán optar por diferentes Villages en los Alpes con descuentos de hasta 30% y precios que comienzan en 22.999 pesos. Toda la información se podrá encontrar en la web de Club Med: https://www.clubmed.com.ar/l/all-inclusive- ski-vacations





Por lo tanto, es hora de romper con el prejuicio de que viajar a Europa es siempre y necesariamente más caro que hacerlo aquí. Al margen de la diferencia mínima e, incluso, de los menores costos, la calidad de las vacaciones que propone Club Med no tiene competencia.

Olvidarse del estrés de andar con la billetera encima y gozar de la tranquilidad de que nuestros hijos están en buenas manos son solo algunas de las razones que demuestran que el costo vale la pena. La combinación de bienestar, relax, elegancia y deporte se fusiona con la majestuosa naturaleza y el resultado