Ecomunicación, por una Rosario más limpia y consciente

Si sos un consumidor regular de productos de panadería, seguramente te dieron al menos una vez, una de estas bolsitas.

Ecomunicación es el emprendimiento de triple impacto que llegó a la ciudad de Rosario a mediados de este año con el objetivo de sacar bolsas plásticas de circulación (combatiendo su contaminación) y crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

El triple impacto es una modalidad en auge en estos días. Son empresas que persiguen un objetivo económico, como cualquier otra, pero que además le suman uno ambiental y uno social.

"Con estas 3 campañas, vamos a reemplazar 100.000 bolsas plásticas. Es un montón, y estamos trabajando en nuevas campañas para seguir superando este número" dicen Ivana y Diego, responsables del emprendimiento.

Estas bolsas de papel van circulando de a poco, por 3 o 4 meses, en panaderías de la zona, y con ellas, sus mensajes ecológicos.

Cuando les pregunto a los chicos por qué eligieron el rubro panaderías, me explican que el pan es de consumo masivo en la Argentina, y así se aseguran de llegar a mucha gente, quedando en la mesa de una familia o grupo de amigos por un tiempo o repetidamente.

Diego e Ivana, los jóvenes que brindaron detalles del emprendimiento.

El consumo por día de bolsas de nylon en Rosario es muy elevado, y en múltiples rubros, por eso necesitan trabajar también desde la concientización.

"No alcanza sólo con el reemplazo de bolsas, la ciudad es muy grande para abarcar todo su consumo, por eso la gente también debe dejar de pedirlas o 'necesitarlas'. Muchas de las panaderías que trabajan con nosotros nos cuentan que tratan de abandonar la bolsa de nylon, pero la gente se las pide. Combatir la costumbre es lo más difícil" dice Ivana.

Los residuos plásticos impactan en gran medida al ecosistema, porque tardan cientos y hasta miles de años en degradarse, afectando seriamente a la vida marina y silvestre. Sin ir más lejos, nuestro querido río Paraná ya tiene, desde hace tiempo y de manera creciente, contaminación plástica.

"En la calle nos encontramos que a todos les gusta lo que hacemos, nos felicitan y alientan a que sigamos adelante. El medio ambiente es nuestra casa y creo que en mayor o menor medida nos interesa a todos. La conciencia está pero tenemos que trabajarla, porque llegar a la acción es el mayor desafío." afirma Diego.

Desde Ecomunicación trabajan varias gráficas ambientales, algunas hablan sobre el reciclaje, otras sobre el consumo responsable del agua, usar más la bici, no usar las bolsas plásticas (por supuesto), una sobre la tala de árboles, porque saben que el daño no se hace sólo a través del plástico. Es un flagelo más grande y su idea es crear buenas nuevas costumbres. "Pero solos no podemos, necesitamos del contagio entre todos."

Para sustentarse las usan como un soporte publicitario, buscan patrocinadores que los ayuden a seguir cumpliendo su objetivo, mientras circulan por la ciudad con el nombre de su negocio.

"La publicidad es un medio necesario para llevar a cabo nuestro trabajo, nuestros patrocinadores hacen posible que sigamos adelante, pero queremos que la gente reconozca a Ecomunicación también como una movida ambiental, no solamente publicitaria. Es un combo."

Su gran objetivo final es que cuando estemos a punto de pedir una bolsa plástica para llevarnos la compra, no lo hagamos y recordemos llevar la de tela la próxima vez, a todos lados, no sólo a panaderías. O que al estar en casa hagamos un consumo responsable del agua, separemos los residuos, o hagamos algo para marcar la diferencia. Y sobre todo, que lo contagiemos a los demás.

"La idea de dejar una huella con nuestro trabajo es lo que más nos motiva y esperamos contar con el apoyo de la gente para contagiar esto. Una especie de 'embajadores de buena voluntad' para hacer el movimiento con más fuerza.

La realidad es que nadie es 100% verde en sus acciones, ni puede hacer todo bien para no dañar al ecosistema. No podemos hacer todo, pero entre todos podemos hacer algo."





>> Podés conocer qué panaderías trabajan con Ecomunicación en sus redes sociales. Facebook e Instagram Ecomunicación Rosario.