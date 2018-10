Derribando mitos

Derribar mitos. Con ese objetivo, especialistas de YPF llevaron adelante un encuentro con mecánicos y talleristas de la región, en la previa de la 10° fecha del Súper TC2000 que se corrió el último domingo en la ciudad de San Nicolás. ¿De qué mitos hablamos? De la creencia popular que sugiere que quienes pisan el acelerador en la categoría utilizan naftas y lubricantes al que el común de los mortales no tenemos acceso.

Infinia. "No existe la posibilidad de que use otro, por la tranquilidad que eso me genera", aseguró Agustín Canapino frente a una multitud de fierreros. Y contó que el combustible Infinia que carga en su coche particular es el mismo que usa en las carreras.

"La calidad y la tecnología permiten usarlo a 10.500 revoluciones, en motores V8 de mucha potencia, o en el auto de calle, a muchas menos vueltas". Como si hiciese falta, el joven piloto fue un paso más allá: "En ambas ocasiones está preparado para rendir al máximo".

Elaión. "El lubricante tiene la particularidad que es específico para cada uso, para cada motor, pero me pasa lo mismo que con Infinia: no hay chances de que use otro, por la tranquilidad y seguridad que me otorgan".