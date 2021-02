Zendaya y John David Washington son una pareja explosiva en Netflix

Malcolm y Marie regresan a casa luego del celebrado estreno de la película del primero. Tanto la crítica como el público quedaron encantados con el filme. Ambos parecen flotar en el aire tras una noche ideal: él se prepara un trago y pone música, mientras ella improvisa una rápida cena de macarrones con queso de cajita. Sin embargo, algo no está bien y, como un cuchillo que corta el clima de cuajo, Marie deja caer su planteo: Malcolm dio un discurso, agradeció a medio mundo y no la nombró a ella, su pareja desde hace cinco años.

A partir de ese momento, y como en una serie de asaltos de esgrima en los que cada espadachín alterna el ataque furioso con la defensa desesperada, inician una serie de discusiones que exponen el narcisismo de él, la fragilidad de ella y el lado B de la industria del cine.

Rodada en secreto en Carmel, una pequeña localidad de California en la que no hacía falta pedir permisos de filmación durante la pandemia como sí ocurría en Hollywood, los apenas 22 miembros de la producción participantes se confinaron en un rancho durante 10 días para cumplir con los protocolos.

Casi todos los participantes del equipo se conocían por el trabajo de Levinson y Zendaya en “Euphoria”, incluido el director de fotografía Marcell Rév, el diseñador de producción Michael Grasley, el editor Julio C. Perez IV y la supervisora musical Jen Malone.

John David Washington no había trabajado con ninguno de ellos, pero se sintió inmediatamente atraído por la propuesta cuando Levinson lo llamó y le leyó las primeras 15 páginas del guión, que había escrito a toda velocidad en la catarsis creativa del aislamiento por el covid en Estados Unidos.

“No hay muchos cineastas a los que les dirías que sí antes de tener más información, pero Sam es uno de esos pocos”, dijo Washington en declaraciones a Télam y medios internacionales. “No me pareció que me quisiera vender nada. Cuando empezó a leer lo que había escrito para mí pensé: “¡Guau!”. Y luego se lo di a mi mamá y recuerdo que su reacción fue: «¿Sam escribió esto?». Ella puso en palabras lo que yo sentía, porque no podía creer que hubiera escrito ese guión en tan poco tiempo, considerando lo complicado y detallado que es el amor entre estos dos personajes”, relató. “Me dieron muchas ganas de decir esas palabras en una película de él”, sintetizó el protagonista, quien dejó una carrera como jugador profesional de fútbol americano para dedicarse a la actuación.

Luego de la serie “Ballers” (HBO), Washington llamó la atención de Spike Lee para el protagónico de “El infiltrado del KKKlan” (2018) y de Christopher Nolan para su más reciente título, “Tenet” (2020). “Soy un gran fan de «Euphoria» y lo que ha logrado Zendaya con el personaje de Rue”, expresó el actor. “Sabía de ella, porque era una superestrella conocida en todo el mundo, pero cuando la vi en su papel de Rue me sorprendió la intensidad de su interpretación”, añadió, elogiando a su excluyente compañera en pantalla en “Malcolm y Marie”.

Además de poder colaborar con Levinson y Zendaya en el proyecto, John David Washington afirmó que lo que más le había atraído era “la paradójica relación entre el personaje de Malcolm, la industria, el oficio del artista, lo que expresa y cómo lo verbaliza”. “Habla en profundidad sobre cómo las mismas cosas que ama del cine son también las que lo frustran”, concluyó.