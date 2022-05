Zendaya: cómo pasó de chica Disney a una de las 100 personas más influyentes del mundo

La carrera de Zendaya no es casualidad. Desde muy pequeña trabajó para perfeccionarse en las artes dramáticas, así como también en otras disciplinas como danza y canto. Comenzó con el papel de la bailarina "Rocky Blue" en la serie de Disney "Shake it up". Hoy es una de las actrices más reconocidas mundialmente. Tal es así que la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes de 2022.

Actriz y bailarina desde pequeña

Su nombre completo es Zendaya Maree Stoermer Coleman. Nació el primero de septiembre de 1996 en la ciudad de Oakland, California, y es la única hija de Claire Marie Stoermer y Kazembe Ajamu (nacido Samuel David Coleman), ambos maestros. Sin embargo, por parte de su padre tiene cinco medio hermanos mayores. Según la actriz, su peculiar nombre Zendaya significa "dar gracias" en Shona, un idioma bantú nativo del pueblo Shona de Zimbabue.

Zendaya empezó a actuar en obras escolares cuando apenas tenía seis años y luego decidió estudiar interpretación durante un tiempo en el California Shakespeare Theather y capacitarse en el programa del conservatorio estudiantil de teatro. En su niñez apareció en numerosas producciones teatrales mientras asistía a la Oakland School for the Arts, en roles como Little Ti Moune en "Once on This Island" o en el papel principal del personaje masculino, Joe, en "Caroline".

A los ocho años se unió a un grupo de baile hip hop llamado Future Shock Oakland y permaneció en él tres años. También pasó dos años bailando hula en The Academy of Hawaiian Arts. Estudió en el CalShakes Conservatory Program y en el American Conservatory Theater.

De modelo a estrella de Disney

Antes de lanzarse profesionalmente como actriz, Zendaya comenzó su carrera trabajando como modelo de moda para Macy's, Mervyns y Old Navy, y comenzó a actuar en anuncios, comerciales y videos musicales como bailarina de respaldo.

En noviembre de 2009, hizo una audición para el papel de "CeCe Jones" en la serie original de Disney Channel, "Shake It Up". Para su audición, interpretó la canción "Leave Me Alone" de Michael Jackson y finalmente fue seleccionada para interpretar a "Raquel Rocky Blue", junto a la coprotagonista Bella Thorne como "CeCe Jones". Zendaya fue elegida entre 200 jóvenes que audicionaron para el papel de "Rocky". La serie se estrenó el 7 de noviembre de 2010.

Shake It Up | Theme Song | Disney Channel UK

El primer papel cinematográfico de Zendaya fue también para Disney en la película "Frenemies" (2012), nuevamente junto a Bella Thorne y Stefanie Scott.

En agosto de 2013, fue elegida para el rol de "Zoey Stevens", el personaje principal de la película original de Disney Channel "Zapped".

Clip musical | Amiennemies - Stop And Pose

Cuando la actriz ya tenía fama en la cadena infantojuvenil fue elegida para el papel de "K.C. Cooper" en "K.C. Undercover", una serie que narra la vida de una joven que descubre que sus padres son espías. La actriz tuvo mucha participación en la realización de la serie aportando diferentes ideas para su personaje y el título de la serie.

Tras su paso como bailarina durante tres temporadas en "Shake it off", en febrero de 2013 Zendaya fue anunciada como una de las celebridades que competiría en la temporada 16 de "Dancing with the Stars". A los 16 años, fue la concursante más joven en participar en el programa, antes de que Willow Shields la sucediera a los 14 años en la temporada 20. Junto a su pareja de baile terminaron subcampeones.

Una larga carrera musical

En paralelo a sus primeros trabajos, la actriz se lanzó a la música en 2011 con su primer sencillo llamado "Swag It Out". El segundo sencillo de Zendaya fue "Watch Me", que cuenta con Bella Thorne como invitada y fue lanzado el 21 de junio de 2011.

Su álbum debut homónimo se publicó el 17 de septiembre de 2013 y estuvo promocionado con el sencillo "Replay". En 2014, el músico Timbaland confirmó que estaba trabajando con Zendaya en su segundo álbum, luego de que ella cambiara los sellos discográficos de Disney a Republic. "Something New", su colaboración con Chris Brown, fue lanzada el 5 de febrero a través de Hollywood Records y Republic Records. La canción también la marca como su primer lanzamiento oficial desde que firmó con Republic Records.

Zendaya - Replay

A su vez, la actriz grabó gran parte de la banda sonora de las series y películas de Disney, como ser los sencillos grabados junto a Bella Thorne "Something to Dance For", "Made In Japan", "Same Heart" y "Fashion Is My Kryptonite".

El universo de Marvel y más allá

Zendaya hizo su gran debut cinematográfico fuera de la compañía infantil con el personaje de "Michelle MJ Jones" en la película de superhéroes que el Universo Cinematográfico de Marvel "Spider-Man: Homecoming", que se estrenó en julio de 2017. En un reparto compuesto por Tom Holland y Michael Keaton, Zendaya se robó todas las miradas. Los críticos la calificaron como "MVP" de la película y "ladrona de escenas".

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA | Teaser tráiler subtitulado (HD)

En diciembre del mismo año, la actriz coprotagonizó la película musical original "The Greatest Showman" junto a Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson y Michelle Williams. En ese film interpretó a la trapecista "Anne", que se enamora de "Phillip Carlyle" (interpretado por Efron) durante una época en la que el romance interracial era un tabú.

El Gran Showman | Trailer 1 subtitulado | Solo en cines

En septiembre de 2018 se estrenó la película animada "Smallfoot", donde Zendaya puso su voz para el personaje de la yeti "Meechee". También cantó dos canciones para la banda sonora. También en 2019, repitió su papel de MJ en "Spider-Man: Far from Home", nuevamente ganándose los elogios de la crítica. En 2021 finalmente se estrenó la tercer parte de la saga de Spider-Man del UCM, "Spider-Man: No Way Home", donde retomó su papel de MJ.

Euphoria, el punto alto de su actuación

En junio de 2019, Zendaya comenzó a protagonizar la serie dramática de HBO "Euphoria", en donde tuvo a cargo el papel de "Rue Bennett", una drogadicta de 17 años en proceso de rehabilitación. La trama muestra a un grupo de estudiantes que atraviesan la escuela secundaria mientras se enfrentan a conflictos con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Euphoria | Trailer Oficial | HBO

Zendaya no sólo actúa, sino que además es la narradora de la serie y además participa de la banda sonora principal, junto al cantautor británico Labrinth. Por su actuación no sólo levantó las mejores críticas de los especialistas sino que además, el 20 de septiembre de 2020, ganó el Premio Emmy a la Mejor actriz en una serie dramática, convirtiéndose en la ganadora más joven del premio.

Zendaya protagoniza la serie junto a un elenco compuesto por Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith, Sydney Sweeney, y Colman Domingo. La serie tiene dos temporadas más dos capítulos especiales que hacen de intermediarios entre ambas temporadas.

"Euphoria" tuvo críticas muy positivas, no sólo por las increíbles actuaciones de Zendaya y Hunter Schafer, sino por la manera en la que abordan problemáticas actuales y muchas veces distorsionadas en la pantalla. Pero a su vez, obtuvo críticas del Consejo de Televisión de Padres después de que se informara que su segundo episodio el contenido contenía "cerca de 30 penes en pantalla" y la violación con consentimiento de un personaje. El Consejo de Televisión de Padres criticó la serie por promocionar "contenido gráfico para adultos" hacia adolescentes.

72nd Emmy Awards: Zendaya Wins for Outstanding Lead Actress in a Drama Series

Una actriz de todos los géneros

A principios de 2021 se estrenó la película "Malcolm & Marie", protagonizada por Zendaya y John David Washington, y dirigida por Sam Levinson, también director de "Euphoria". El argumento muestra cómo una pareja pasa por diferentes episodios y revelaciones de sus vidas poniendo a prueba el amor entre ellos. La película tuvo una recepción mixta, pero la actuación de Zendaya tuvo comentarios muy positivos.

Malcolm y Marie | Tráiler oficial | Netflix

Meses más tarde, en abril de 2021, se anunció que Zendaya interpretaría al personaje de "Lola Bunny" en "Space Jam: A New Legacy". Zendaya rápidamente se identificó con la película, no sólo por ser un filme de su infancia sino también por el fanatismo que tiene su familia con el basquet.

También en 2021 se estrenó el largometraje de ciencia ficción llamado "Dune", en donde Zendaya tuvo el papel de "Chani". La película estuvo dirigida por Denis Villeneuve y es la primera parte de una adaptación planificada en dos partes de la novela del mismo nombre escrita en 1965.

Otros proyectos

En agosto de 2013, la actriz lanzó su libro debut, "Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence" que busca "ayudar a las niñas a superar las partes más difíciles de la preadolescencia". En agosto de 2015, debutó con su colección de zapatos llamada "Daya", que era su apodo de infancia, y un año más tarde llegó la línea de ropa, "Daya by Zendaya".

En octubre de 2018, se convirtió en embajadora de la marca Tommy Hilfiger y codiseñó las colecciones cápsula de Tommy x Zendaya. Se inspiró en los años 70, es decir, las "mujeres fuertes e icónicas" y su cápsula recibió elogios por celebrar la diversidad y la inclusión de mujeres de color, tallas grandes y de avanzada edad. En 2019, la actriz se convirtió en portavoz de Lancôme, y al año siguiente de Bulgari y Valentino.

Zendaya Tommy Hilfiger.jpg

La prestigiosa revista estadounidense Time publicó este lunes 23 de mayo su lista de los 100 personajes más influyentes de 2022. El amplio ranking va de presidentes como Vladimir Putin (Rusia), Volodimir Zelenski (Ucrania) y Gabriel Boric (Chile) a deportistas como Rafael Nadal (tenis). Entre aquellos 100 se encuentra la actriz Zendaya, que ingresó al listado junto a Andrew Garfield y Keanu Reeves.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Vida privada

Zendaya tiene una casa en Los Ángeles y un apartamento en Brooklyn. La actriz lleva un tipo de alimentación vegetariana, una decisión basada en su amor por los animales. De hecho, ha declarado públicamente lo siguiente: "Mi razón principal para ser vegetariana es que amo a los animales, definitivamente no porque amo las verduras".

Los intereses de la joven incluyen todo lo que hace para ganarse la vida, como cantar, bailar y diseñar ropa.

En 2021 la actriz oficializó su relación amorosa junto a su coestrella, el actor británico Tom Holland. Acompañados siempre por sus guardaespaldas, los jóvenes disfrutan de sus habituales paseos por diferentes ciudades, en donde son siempre captados por los paparazzi viéndose muy enamorados.