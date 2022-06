Zaira Nara y Jakob von Plessen hicieron un viaje de reconciliación a Uruguay

Cuando todo indicaba que Zaira Nara y Jakob von Plessen seguirían sus caminos separados, un viaje juntos sin sus hijos Malika y Viggo activó la posibilidad de una reconciliación que no estaba en el radar de ninguno de los periodistas de espectáculos, quienes seguían generando rumores en torno a un distanciamiento definitivo.

“Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel”, escribió Zaira en un mensaje que hizo público Pía Shaw.

Este fin de semana vieron a la modelo y conductora en las ciudades uruguayas de Colonia y Carmelo con su esposo Jakov von Plessen, en una escapada juntos.

El viaje fue revelado Juariu, la influencer de redes sociales, quien posteó capturas del periplo de Zaira Nara y Jakob von Plessen en Carmelo.