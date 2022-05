Zaira Nara utilizó una fuerte ironía con Angel de Brito y Yanina Latorre durante una nota

La modelo aludió a la entrevista arreglada a Tini Stoessel en la que no le preguntaron de su vida privada: "Quiero que me traten como a Tini, quiero los mismos códigos"

"Me sorprendieron. Pero quiero que me traten como a Tini, lo único que te digo, quiero los mismos códigos que usaron con Tini. No voy a responder ni más ni menos", dijo con una sonrisa letal la conductora.

De Brito ensayó una respuesta también irónica: "Cuando llenes seis Hipódromos te preguntamos como a Tini".

Pero Zaira Nara fue por más y remató incluyendo también a Yanina Latorre, quien es amiga de los padres de Tini y fue la artífice de esa entrevista con limitaciones. "Espero que Yanina haya hecho el mismo acuerdo con Andrés Nara, mi papá, que el que hizo con el papá de Tini", disparó la hermana de Wanda, sin perder la sonrisa.

Para salir del incómodo momento, el conductor de LAM comenzó la entrevista con la pregunta sobre su presente laboral televisivo, a lo que Zaira confesó que ya no tiene contrato de exclusividad con Telefe y el motivo por el que ya no hace televisión: "Me volví muy casera. Ya estoy libre; en América me han hecho propuestas muy interesantes".

Buscando un clima más afable, la consultaron sobre la posibilidad de sumarse a LAM como panelista: "No tengo los ovarios para ser angelita, no podría hacer el laburo que hacen ustedes, me costaría mucho. Me han pasado pavadas, como cuando estaba en Morfi y de repente me puse a criticar un vestido, por decir algo, porque desde la cucaracha te dicen ‘metele más pimienta’, y me quedé mal. Me angustian esas cosas".

Si bien no ocultó su deseo por estar en la televisión, aseguró que su maternidad le impide aceptar un proyecto: "La verdad es que estoy con ganas de hacer tele, pero en la pandemia me metí mucho en mi marca, en cápsulas con otras marcas y hacer tele te lleva mucho tiempo, el pelo, el maquillaje. Los chicos me demandan mucho, son malcriados".

De Brito le planteó la hipótesis sobre lo que se descubriría si se llega a filtrar un chat suyo con su hermana Wanda: "Hablo muchas cosas con Wanda, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta, porque me da miedo todo lo que me dice, lo borro. De hombres no mandamos nada. Tenemos un chat con mamá, con Norita, y ahí sí hay cosas más picantes".