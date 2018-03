Zaira Nara quedó a punto de quedar en lolas en pleno "Morfi"

En el arranque de "Morfi", ni bien Zaira Nara puso un pie dentro del estudio, tuvo que ponerse a bailar la canción del programa junto a Damián De Santo y los demás integrantes del envío. Pero la coreografía, que es algo movida, le jugó una mala pasada al escote de la morocha.

Por supuesto, Zaira no dejó de danzar, pero se la pasó luchando con el botón de su camisa, que no logró abrochar en lo que duró el bailongo y con el peligro de quedarse en lolas.

"Dicen que el show debe continuar, pero yo no podía. ¡Cómo se nota que no soy artista! No lo llevo en la sangre. Antes de salir me desabroché porque pensé que estaba muy cerrado. Perdón...", dijo entre risas, cuando finalizó el baile.





Embed