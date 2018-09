Silvina Luna y Karina "La Princesita" protagonizaron un fuerte encontronazo al hablar de sus ex en común.

"Hubo un momento en el que Karina no estaba tan bien con el Kun Agüero y se notaba que necesitaba algún tipo de contención", contó Silvina Luna en "Incorrectas" de América.

"Me pareció irrespetuosa y desubicada. Es la primera vez que sentí ganas de demandar a alguien que se mete donde no le corresponde. Yo también sé muchas cosas de ella. Si tiene un problema con El Polaco que se arregle con él y que no me meta", expresó la cantante cuando le preguntaron.

"Se está metiendo en un terreno que no le incumbe y yo creo saber por qué es. Yo sé algo de ella, pero tengo códigos y soy persona. Lo tengo hace rato y si quiere se lo muestro. Me gustaría hablar con ella, si tiene ganas la invito a mi casa o que nos juntemos donde a ella se le cante, pero que me diga las cosas en la cara y no en la televisión", agregó.

Por su parte, Silvina, quien es panelista del programa, no se quedó callada: "Anoté dos cosas: código y persona. Primero que códigos tengo con la gente que conozco. Segundo que acá me pagan por contar lo que sé y eso fue lo que hice. Como vos haces catarsis de tu vida, yo también necesito hacerlo porque no pasé momentos buenos con ' El Polaco'. Él tenía una relación de dependencia con sus ex. No tengo nada contra Karina".

"No me cabe la amenaza si tiene algo, que lo muestre. No tengo nada que esconder", continuó.





