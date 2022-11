"Yo nací en Rosario": el blues local finalmente tiene su propio festival

El encuentro se fue gestando cada lunes en radio Universidad, en el programa “Blues mundano”, conducido por un fanático del género, el Negro Romero. “Hace ya 25 años que estamos al aire y la idea de organizar el festival de blues surge justamente de ser testigos a lo largo de todo este tiempo de la inexistencia de un festival local. Difundimos festivales de distintas partes de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, pero nunca tuvimos uno propio”, expresó el conductor radial en diálogo con La Capital. “Teniendo en cuenta la escena del blues local, que es grandísima, posiblemente la más grande de las grandes ciudades que hay en Argentina, no podíamos no tener nuestro festival. Es un esfuerzo que viene realizando la Sala Lavardén y los músicos, de armar un espectáculo que dura dos días, con una entrada muy popular de mil pesos. Es una alegría infinita este festival, que va a cambiar el curso de la historia del blues en Rosario. Ya nos sentimos obligados a pensar en el segundo festival para el año próximo”, destacó Romero.

Las entradas para el festival “Yo nací en Rosario” están disponibles a través de los sitios festivaldeblues.com.ar, entradaslavarden.com y en la boletería del teatro. El evento fue declarado de interés cultural por la provincia de Santa Fe y el Concejo Municipal de Rosario.

El conductor de “Blues Mundano” dio detalles del encuentro y explicó las características de la escena rosarina.

—¿Cómo es la actualidad de la escena del blues local?

—Puedo empezar a enumerarte muchas bandas, tantas que pueden dar cuenta de todo lo grande que es. Caburoblus, La Juke, Bonzo Morelli Trío, Carposaurios, Ariel Fiora Trío, Doctor Delta, Los Bourbones, Magia Negra, Alma Negra, Arce Coyle, El Brujerío, el Ninja Miretto, Fakiu Blues, La Doce Setenta, La Tennessi, No Tan Santas, Tango Blues, Escape Libre, Reina Maleva, Caimán, La Bolsa, Parientes Lejanos, Oasis y La Pardini Blues, entre muchas otros. Y más músicos que no tienen banda fija, como Los Vándalos, que me dijeron que son una banda de blues. Menciono más: El Trébol y Vudú, que también se reconoce como una banda de blues. Que no haya festival de blues y que nuestros bluseros vayan a tocar a otros festivales era realmente algo descabellado. Se caía de maduro que tenía que existir un festival de blues en la ciudad de Rosario. Es un acto de justicia.

blues2.jpg Los Bourbones combinan blues, jazz, swing, ragtime y country.

—¿Por qué el nombre “Yo nací en Rosario”?

—El título responde a un homenaje tanto al Bonzo Morelli como a Caburo por ese tema. Y porque en realidad, con esa escena que te contaba, pensar en traer músicos de blues de afuera para que toquen en Rosario en un festival era un sinsentido; a pesar de que el género permite eso, que vengan músicos y que se pueda compartir. Pero para eso existen festivales como el festival internacional de Pergamino, o los festivales que se van desarrollando en distintas partes del país donde lo local no es tan fuerte como en la ciudad de Rosario. Entonces, en este panorama, se podía pensar en un festival que diga “Yo nací en Rosario”, donde los músicos de blues que toquen sean genuinos, auténticos de la ciudad. Además, el objetivo de armar el festival de acá y con ese título, evoca ideas que tienen que ver con una forma blusera rosarina, que no tiene el resto del país. Es una ciudad que tiene algunas características como las que tiene el lugar donde surgió el blues, en el delta del Mississippi. No es un río distinto del Paraná. También tenemos un delta, también somos una ciudad portuaria y también tenemos entonces ciertas características que comprenden el blues, que lo mezclan con el tango, y que hacen que la impronta de la ciudad termine siendo fundamentalmente por la letrística, por lo que se cuenta en las canciones. Tenemos grandes narradores del blues como Sergio Mullhall de La Ferroviaria, que falleció. También a Mario Pardal de La Bolsa y a Caburo, que lo tenemos acá con nosotros y nos alegra que sea el cierre de este primer festival de blues.

blues3.jpg Bonzo Morelli tocará junto a su trío.

—¿Cómo se desarrollará cada jornada del festival?

—Antes que nada quiero agradecer a la Sala Lavardén, que nos permite la organización de dos días. La primera fecha arranca con Los Bourbones, una banda que tiene raíces del blues, jazz, swing, ragtime y country, y utilizan instrumentos caseros como en las antiguas jug bands. En la ciudad existen dos bandas de ese tipo, y en este festival van a tocar juntas. La tercera banda en el país que es jug band está en Misiones. Sigue la Honey Blues Band, que es una formación que se realizó para el festival y en la que que se destacan las voces femeninas: Jesica Cejas, Lucy, Marina Masseilot y Roberta Gallerano. Cierra el Bonzo Morelli Trío, con Nahuel Antuña, uno de los grandes bajistas de Argentina, y el Pupe Barberis en batería. El domingo estará el mejor armoniquista que hay en la República Argentina, Franco Capriati, que se presenta con su banda, La Juke. Continúa La Bolsa, la banda en la que canta Elías Pardal, el hijo de Mario. Elías ha sido uno de los finalistas de La Voz Argentina y está liderando La Bolsa, un grupo de San Lorenzo que tiene más de 30 años de trayectoria. Al final cierra Caburo con Caburoblus. Todo va a ser una fiesta, hay más de 40 músicos en escena y nos alegra tremendamente la realización de este festival.