Eduardo De la Puente y Mario Pergolini se encuentran distanciados. Ahora el exintegrante de "Cuál es?" y "CQC" habló del final de la relación con su amigo.

En su paso por "Incorrectas", el ciclo que conduce Moria Casán por la pantalla de América, habló del tema. "A mí me gustaría saber en qué te decepcionó a vos Mario Pergolini para que dijeras en una nota que él tenía como otra moral. ¿Cuáles fueron esas decepciones que vos sufriste?", lo consultó Carolina Losada, una de las integrantes del panel.

"Digamos que por haber sido muy amigo de él, y ojo, fueron muchos años juntos, y la gente no crece toda para el mismo lado. Entonces digamos que en algún punto los caminos medio que se bifurcaron, yo me transformé en un hippie roñoso que no le importa tener una banda y salir a tocar en cualquier lado y volver sin un mango y nada por el estilo, y Mario sacó a relucir su espíritu empresarial", explicó el conductor de Rock&Pop.

"Que no digo que esté bien o que esté mal, está bárbaro, el tipo va por ese lado y lo hace muy bien. Pero que para llevar adelante la tarea de empresario es como que tenés que tener ciertas aptitudes espirituales que yo por ahí no comparto, pero no digo que estén buenas ni malas", profundizó.

"¿Concretamente cuáles serían?", indagó de nuevo la periodista.

"No lo sé, por ahí pensar más en los números que en las personas, o algo por el estilo, pero por ahí es el rol del empresario ése, no digo que esté bien ni que esté mal. O sea, fuimos por lados diferentes", cerró.