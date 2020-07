"Yo hago reír porque me hace bien a mí y es necesario que la gente la pase bien"

El actor Chiqui Abecasis vuelve a escena con un clásico de su repertorio, “Salud, dinero y humor”, sólo que en esta ocasión será su debut por streaming, una experiencia inédita en sus casi 35 años de carrera. “Es una marca mía”, dice Abecasis sobre este show en el que abordará con humor la nueva normalidad y sus consecuencias. “Cómo estamos viviendo, el pesimismo que tenemos, cómo estamos, la familia, los amigos, la edad, la realidad de la vida. Lo único que es temporal es la pandemia que no se puede dejar de tocar”, contó sobre el contenido del espectáculo.

Abecasis, que se entusiasmó con el formato y piensa un próximo show con músicos invitados, contó cómo transita el aislamiento y la pandemia, en una cotidianeidad en la que hay espacio para tareas solidarias en refugios de la ciudad y talleres para personas en situación de calle.

También reflexionó sobre el presente y el futuro de su actividad, la competencia de quienes tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos y sobre el humor como una tarea social: “El tema de la risa y el humor siempre lo comparé con el hambre. Si hace varios días que no comés y te dan una miguita de pan te parece un manjar”, aseguró.

“Salud, dinero y humor” se ofrece como parte del ciclo “La seguimos en vivo” y se podrá ver hoy, a las 21, de forma libre y gratuita, por el canal de YouTube de la Secretaría de Cultural de la provincia.

—A pesar de tu experiencia, ¿qué desafíos implica este show?

—El espectáculo ya lo hice, lo que pasa es que me voy a arriesgar a un formato totalmente diferente, una cosa nueva, loca, porque para nosotros el streaming es algo muy raro, en vivo y en un teatro, y el teatro vacío. Si bien el teatro es un ámbito al que estoy acostumbrado, pero no a una sala totalmente vacía, voy con un espectáculo que lo tengo bien resuelto como para no tener sorpresas. Es un formato rarísimo, pero me pareció piola por dos motivos: primero porque si lo que estamos pasando mañana es historia, y ojalá sea pronto, yo en ese momento tuve la experiencia de trabajar en un teatro vacío, algo como para contarle a mis nietos. Por otro lado, creo que hoy la gente necesita reírse y por ahí ver a un tipo en vivo, a través de los chats, está bueno, porque la gente se va a poder comunicar a través del chat. Es una experiencia nueva. Todo el mundo dice que es lo que se viene. Esperemos que sea una opción más, pero que no sea lo único que podamos hacer porque realmente el teatro presencial es mucho más importante, sobre todo para el humor porque siempre lo completa el público... aunque yo estoy acostumbrado a hacer espectáculos en teatros vacíos (risas).

—¿Cómo cambió el humor social con el tiempo y la pandemia?

—El tema de la risa y el humor siempre lo comparé con el hambre. Si hace varios días que no comés y te dan una miguita de pan te parece un manjar. Todo aquello que te propongan para cambiar el estado de ánimo y divertirse, la gente lo acepta. Lo diferente es que el receptor cambia de ámbito porque en vez de estar en el teatro está en su casa con todo lo que eso trae aparejado, pero la idea es que se vea en familia.

—La salud, se cuida, y el dinero es incierto. En este momento, ¿todo eso es tan incierto como el humor?

—Son tres factores fundamentales. La salud es fundamental, el dinero obviamente lo necesitamos porque la gente puede cambiar el humor. Y hoy si vos cambiás tu humor también podés mejorar tu salud, es como un círculo que se da entre las tres cosas. Lo importante es llevar al mayor nivel, a lo más óptimo estos tres factores. Y el amor por supuesto que tiene que estar. Si uno no hace las cosas con amor, todo lo otro se derrumba. En este momento de la pandemia me reencontré con mi mismo, volví a Rosario, vino mi hijo de Buenos Aires, así que estamos tranquilos, hice un montón de limpieza, tiré un montón de cosas viejas, hasta una agenda de 2020, para qué la quiero, al pedo... (risas). Nunca imaginé que mis manos iban a sufrir el alcohol más que mi hígado... Hay un montón de cosas que pasan que uno no toma conciencia.

—¿Qué estás haciendo durante el aislamiento?

—Estoy con un grupo que se llama Integrarte Rosario con el que voy a dar desayunos a las personas en situación de calle que están en los distintos refugios de la ciudad. Le pongo el cuerpo para que el amor de la gente que hace donaciones lleguen a sus destinatarios. Caemos con los termos, los bizcochos, las tostadas, lo que haya. En este momento estamos yendo a la Rural donde se centralizaron distintos refugios. Sigo haciendo algunos talleres de yoga para la risa para la gente que está en situación de calle de los refugios que no ha salido nunca, tratando de ayudar también para sentirme bien yo, haciendo cosas que a uno le hacen bien. En estas situaciones todo lo que le pasa al ser humano se potencia. Si sos malo o tenés mal carácter, si sos medianamente bueno, todo se potencia. En estas situaciones uno se encuentra con un sentimiento que es muy difícil de acomodar que es el de la impotencia, porque esto no depende de nosotros, así que hay que buscar cómo canalizar todas esas cosas.

—Al margen de lo inconveniente que es no tener contacto con el público, ¿cuál es el lado positivo de un recurso como el streaming?

—Todo. Lo que cuento, que es algo raro y lo cuento con risa y con humor, es que me parece que todo es positivo. Yo tengo 57 años, soy abuelo hace diez días, hay un montón de experiencias nuevas en la pandemia. Yo arranqué cuando para llamar a larga distancia había que esperar 48 horas y ahora apretás un botón y hablás con cualquier parte del mundo. Pasé por eso y por una pandemia, algo inédito, ahora voy a hacer un espectáculo en un teatro vacío que la gente puede ver desde cualquier parte del mundo. Todo es positivo. Primero porque puedo experimentar otras cosas, segundo porque puede arrancarle una sonrisa a una persona que está sola y en forma gratuita. Después si quieren colaborar con la gorra, que me gorreen (risas). Todo lo veo positivo, enfrentar nuevos desafíos, ver cosas nuevas, y eso está bueno.

—¿En qué momento te decidiste por hacer humor y por qué?

—No recuerdo en qué momento, y por qué, porque sí. Porque era una necesidad mía. Ya lo hacía desde muy chico en el colegio, los maestros siempre buscaban algunas obras cómicas y algunos personajes los hacía yo. Es una necesidad que la gente la pase bien, se divierta y se ría. Yo hago reír porque me hace bien a mí. También me pasa con las terapias que hago de yoga de la risa. Creo que en el 85 me subí profesionalmente por primera vez a un escenario en un evento privado y en mi caso parte desde uno porque todo aquello que sea un sacrificio, que te cueste dolor, no lo hacés.

—Hiciste televisión, radio, giras internacionales y hasta cine. ¿Por qué te decantaste por los unipersonales?

—Hice muchas comedias también. Trabajé en “Las tres perfectas casadas” en Rosario. Uno muchas veces se va acomodando a la economía porque esta carrera es rara, difícil. Todo lo que hice en comedia fuera del unipersonal, el humor y los monólogos, fue porque lo presioné y porque lo fui a buscar y porque insistí. El hecho de que a mi me llame Néstor Zapata (para rodar un fragmento del filme colectivo “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”) tiene que ver con que muchas veces le dije que me gustaría hacer cine y un día me llamó y lo hicimos. Lo mismo me pasó con directores de cine independiente en Buenos Aires donde hice tres películas. En comedia lo mismo. Todas las que hice fue porque las fui a buscar. Estaba haciendo revista en Buenos Aires con Florencia de la V y Gerardo Sofovich. Se iban a dividir los elencos, por un lado la revista en Carlos Paz y por otro “El champán las pone mimosas” con Florencia de la V. A mi me pedían ir a la revista y le dije a Gerardo que quería hacer comedia y con Florencia y él acordamos que era una dupla que estaba trabajando bien y nos llevábamos bien y así tuve ese personaje. Así hice “Entretelones”, “Chorros”, “Mi mujer se llama Mauricio”. Me tienen identificado como comediante, lo que pasa es que es más fuerte la imagen del monologuista y el tipo que hace humor. Es más, estoy insistiendo para cuando esto pase, hacer algún personaje en alguna tira.

—¿Cómo cambió la forma de hacer humor a partir de las reivindicaciones femeninas?

—Todo va mutando y cambiando. Uno retira cosas que por ahí pueden ser agresivas para algunos que no lo toman con humor. No cuesta nada, se puede hacer humor con un montón de cosas. En mis espectáculos nunca fui de hacer un humor grosero. Hoy tenés que cuidarte un poco si sos humorista hombre porque las mujeres no se cuidan tanto. Todos estos cambios son buenísimos y después todo irá decantando hasta que se acomode o tenga un equilibrio, pero está bien que pase. A mi no me cuesta nada sacar algo o cambiarlo y, de última, si alguno se siente ofendido, pido disculpas y además no nombro a nadie por nombre y apellido. El que hace cosas se puede equivocar, pero se pide disculpas si alguien se siente ofendido. Igualmente nunca tuve problemas.

—En 2009 celebraste un año en el aire con 250 programas de “Chiqui en la Ocho”. En ese momento dijiste “las cosas no están bien, pero yo no pienso en eso; hay que ir para adelante”. Ese diagnóstico, “las cosas no están bien”, se escucha permanentemente. ¿Sigue vigente esa afirmación que hiciste hace década?

—Sí. Sin ninguna duda que sigue vigente. A mi edad me da pena porque quiere decir que no hemos aprendido nada y lo que prometieron nadie lo cumplió. Nadie ha hecho las cosas pensando en el otro. Pero es nuestro deber ir para adelante. Vivimos en un país al que amo con todo mi corazón, pero desgraciadamente nos toca esto y es una pena. Eso lo dije en 2009, pero ¿cuánto hace que Discépolo escribió “Cambalache”? Esa es la respuesta. Mientras el tango “Cambalache” pueda ser adaptado a cualquier época vamos a tener que seguir haciendo el esfuerzo de seguir para adelante, pero tratemos de cambiar las estrategias.

—¿Argentina tiene un destino de crisis permanente?

—Creo que no. Creo que los que se postulan para tomar un poder y teóricamente sacar adelante el país son los que llevan a Argentina a ese destino, pero el argentino en sí mismo no creo que tenga ese destino porque este es un país maravilloso, rico, con gente de primera, que le gusta ir para adelante. Creo que Argentina es un Fórmula 1 manejado, y pido disculpas por la comparación, por un hombre de 87 años, ciego y con Parkinson. ¿Cuál es el destino de ese auto? Estrellarse. Y cuando se bajan del auto hecho pelotas te das cuenta que el que manejaba no estaba tan grave, sino que se hizo el que estaba grave. Cuando se baja uno se pregunta, ¿este no era el que manejaba el auto? Mirá la facha que tiene, está corriendo, vive en un country, vive viajando y tiene fortuna. ¿Lo hacen a propósito? Andá a saber... Y esto no es de hoy. Todos los pilotos que manejaron el Fórmula 1 han hecho desastre. Entran como pendejos para manejar, hacen pelota el auto y después se van.

—¿Ese es el momento en el que la gente tiene que ir para adelante y empujar el Fórmula 1 hasta que arranque de nuevo?

—Muchachos, exijámosle al piloto que no se haga el distraído. ¿Hasta cuándo tenemos que empujar nosotros? Si decís que sos buen piloto, hacelo y dejá de romper las pelotas. Manejen bien de una vez por todas. Hay que exigir que el piloto no maneje como si fuera un anciano si dicen que tienen experiencia de Ferrari. Después que se suben dicen “no lo que pasa la que la Ferrari estaba mal de cubiertas, tenía soplada la junta, el que la manejó antes la dejó destruida”. No rompan las pelotas, dejen de buscar excusas. La culpa siempre la tiene el chofer anterior o el auto.