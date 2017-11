En los últimos tiempos, la cantante se pronunció sobre diversos temas. "Soy absolutamente natural y digo lo que me viene a la cabeza", dijo en mayo pasado a Escenario. Sus comentarios sobre la pena de muerte, el "tetazo" y la homosexualidad generaron polémica. Consultada sobre las repercusiones explicó: "Yo digo lo que siento. Con la pena de muerte estoy de acuerdo. Hay casos extremos en que habría que implantarla. Hay quien se puede rehabilitar, pero en el mundo hay gente demasiado mala que no se reforma. Lo de las parejas (del mismo sexo) fue un error de la gente. Yo no soy homofóbica. Y expliqué que tuve un hermano que era homosexual. Lo adoré y murió de sida. Fue mi gran compañero, siempre me presentó amigos gay y sigo teniéndolos. A veces los periodistas dicen cada idioteces o deforman las cosas y uno no está al lado para defenderse. Y el «tetazo» es una cosa de buen gusto. Cuando tenés un pecho divino si lo querés mostrar, es cosa de ellos. Uno vive en una comunidad".