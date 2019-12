Justo tras la difusión de audios en la que se escucha que Diego Latorre conversa amorosamente con una mujer, Yanina Latorre confirmó que ambos están separado desde hace seis meses, sin embargo dijo que la relación era buena. Este fin de semana la pareja estuvo presente en un casamiento celebrado en Cardales.

"Anoche dormimos en la misma cama (después de mucho tiempo)", dijo ella, y aseguró que eso ocurrió solamente porque ambos se hospedaron en el hotel donde se realizó la boda.

Yanina y Diego asistieron el sábado a la noche al casamiento de una amiga suya acompañados por sus hijos, Dieguito y Lola, y la madre de la panelista, Dora.

boda02.jpg

En su cuenta en Instagram, Yanina publicó fotos y videos junto a algunos de los presentes y su marido, a pesar de estar atravesando su peor crisis. "La boda de mi mejor amiga", se limitó a decir ella, sin profundizar al respecto.

El viernes, durante una charla con Angel de Brito en "Los ángeles de la mañana", Yanina reveló que está distanciada del padre de sus hijos y que no sabe si es definitivo. Aseguró que la decisión la tomó ella y que se encuentra bien.

"Estoy separada hace seis meses", señaló, y sostuvo que no lo contaron antes porque no querían incomodar a su hija mientras participaba del Bailando. "De un día para el otro Diego ya no fue a las previas porque no la quería incomodar. Yo quería que (Lola) haga su camino sin hacer nada sucio ni mediático hablando de sus padres", sostuvo.

"Soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño o por amor", había señalado Yanina en esa nota.

"En principio, la decisión fue mía, más que nada por un tiempo, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba... Viste que uno tapa, tapa, tapa, tapa, y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo, y dije: 'Ahora quiero pensar por qué perdoné, si por amor, si por cariño, si por rutina'. Lo estuve pensando todo el año. Y sentí, sola, que yo me empecé a alejar. Acá no hubo una pelea, no hay un grito, no hay un portazo. Yo empecé a sentir que estábamos juntos pero que yo estaba alejada, en la misma casa. Él me reprochaba mucho ese alejamiento, y yo le decía que no lo entendía. Si yo estaba en casa... Un día me di cuenta de que él tenía razón", dijo Latorre en el programa Polino Auténtico, donde participa los sábados junto a Marcelo Polino y Amalia Granata.

boda01.jpg

Yanina contó que después de la separación "todo es armónico", al menos "hasta hoy", y que decidieron pasar sus vacaciones juntos en familia con sus hijos, primero en Punta del Este y luego en un viaje por París y Londres.