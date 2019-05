Yanina Screpante y Ezequiel "el Pocho" Lavezzi sorprendieron este año cuando anunciaron su separación. Ahora la modelo y decoradora reveló que una de las tensiones entre la pareja era la posibilidad de tener un hijo.

"¿El tema de tener hijos fue algo que tuvo que ver en la relación?", le preguntó Silvina Luna, una de las integrantes del panel "Incorrectas" donde ayer estuvo invitada Screpante. "Él quería y yo no. No me sentía preparada todavía para ser madre", se sinceró Yanina.

"¿Te arrepentiste?", indagó entonces su colega. "No. Imaginate separarte y quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola… No digo que no quiero tener un hijo, me encantaría, pero estaba en China, con otro idioma. Me imaginaba embarazada en China…", contó, para luego agregar: "Tampoco me sentía preparada mentalmente".

"Tenes ganas de recuperar tu tiempo, ¿qué te gustaría hacer?", le preguntó Moria Casán. "En realidad no siento que no tuve tiempo", expresó ella.

"Si llega el amor, me sorprende y tengo un hijo, también puede ser", sorprendió Yanina, quien, sin embargo, negó estar cerca de otro hombre en este momento.

"En este momento no me gusta nadie y tampoco hay mucho candidato", sentenció.