Yanina Screpante, la expareja de Ezequiel "Pocho" Lavezzi, reveló que Lucía Pedraza, quién es novia de Ignacio "Nacho" Viale, le confesó que tuvo un encuentro con el futbolista en un momento en que supuestamente había hecho un parate en su relación con el nieto de Mirtha Legrand.

Screpante y Lavezzi, actual jugador de Hebei China Fortune Football Club, se separaron en agosto de 2018.

Ahora ella habló de lo que pasó entre Pedraza y el Pocho. "Tengo entendido que Nacho y ella no estaban en pareja. Me parece que estaban en un impasse. Pero, bueno, un poquito de falta de códigos hay porque yo la conozco a ella. Te digo la verdad, me sorprendió un montón", aseguró. Además dijo que Lucía se lo negó y luego le admitió la relación.

"Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije 'te creo' y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar'", agregó. De todas formas, aseguró que "no eran amigas íntimas pero se conocían".

"No es mi amiga pero en París la llevé a todos los lugares, con Pocho inclusive, que no sé si ya había algo o lo venía mirando, o por ahí le gustan los amigos del novio", lanzó con una tremenda indirecta sobre la amistad que Viale mantiene con el jugador.

En el propio Instagram de Pedraza y Screpante hay una foto que comprueba la relación entra ambas: "Estambuleando", dice el texto que acompaña la imagen en la que aparecen juntas.

Más allá de este desliz, Lucía y Nacho están juntos otra vez y recién volvieron de un viaje a Nueva York.