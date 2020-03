Yanina Screpante comparó a su novio con su ex: el Pocho Lavezzi

Yanina Screpante apostó nuevamente al amor. Trascendieron la primeras fotos de la escapada romántica que hizo con el empresario Federico Rozas a Punta del Este. Y la modelo, que se separación de Ezequiel Pocho Lavezzi tras una relación de más de ochos años marcó contrapuntos entre su actual pareja y su ex.

“Lo conocí hace un par de meses, por amigos en común. Es argentino.Tiene un lavadero de autos en zona norte”, dijo la modelo en el ciclo Los ángeles de la mañana (LAM). “Me lo presentó un amigo, Tito, el hermano de Dolores Barreiro, que maneja autos clásicos y está en toda esa movida. En una producción (de fotos), habían traído los autos y yo pregunté: ¿Quién es este de ojitos saltones? Le eché el ojo”, agregó.

Tras su distanciamiento de Lavezzi, la ex panelista del programa Incorrectas, conducido por Moria Casán por la pantalla de América, estuvo un año sin ganas de conocer a nadie ni de ponerse de novia, ya que tenía ganas de disfrutar de su soltería. Sin embargo, en marzo le presentaron a Federico. Pero, ellos recién comenzaron a salir en octubre pasado.

“Al principio me pareció fachero, no les voy a mentir. Después lo conocí y es un amor. Es muy compañero, me acompaña con temas de mi familia. Cuando se queda a dormir en casa me hace el desayuno. Está muy presente”, dijo Screpante en diálogo con Ángel De Brito, el conductor del programa de espectáculos de El Trece.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre, panelista de LAM, le preguntó: “¿Remarcás eso porque el Pocho no te lo hacía?”. La modelo le contestó con total sinceridad: “Claro, yo decía que quería una persona así, así, así. Todo lo que pedí me vino en otra persona. No importa, algo es algo, llegó. No es la misma persona. Hay que tener cuidado con lo que pedís porque después se hace realidad”.

Cuando le preguntaron si le gustaría ser madre, la diseñadora de interiores respondió: “En algún momento, no es algo que me inquiete. Pocho quería tener hijos y yo todavía no. Quería vivir un poco más en la Argentina, y no estar yendo y viniendo. Ahora que estamos acá todavía no, no me veo todavía (como madre)”.

Durante la entrevista, Screpante se refirió al reclamo económico que le hizo a Lavezzi luego de su distanciamiento por los años que estuvieron juntos: “Eso falta, va a llevar tiempo. Él no quiere arreglar conmigo la compensación económica del vínculo que tuvimos”.

Según explico Yanina, cuando estaba de novia con el Pocho, había dejado su trabajo como modelo para acompañarlo en su carrera deportiva. Vivieron varios años en el exterior, pero se distanciaron. Al principio, él la ayudaba económicamente, pero luego ya no. Entonces, ella debió recurrir a la Justicia y le pidió un lugar donde vivir. Quiso quedarse con un departamento en el barrio de Vicente López en el que se instaló desde su regreso a la Argentina. Pero todavía no llegaron a ningún arreglo.