Yanina Latorre, sin vueltas: "Fui al telo con otro hombre"

Yanina Latorre se mandó al frente sola. Es que la panelista hizo una revelación que la puso al descubierto. Tal vez de manera intencional. "Los telos no te venden porque pierden público, lo tengo comprobado", disparó sin pudor Yanina que, tras ser indagada por sus compañeras, no tuvo problemas en revelar que había ido a un hotel alojamiento para tener sexo con un hombre -que no era Diego Latorre-.

"Me levanté un tipo y le dije 'esta noche quiero darle a la matraca' en un telo porque a mí me gusta hacerlo ahí arriba, abajo...", contó sin ningún tipo de prejuicios ni tapujos la mediática que está separada de su esposo Diego Latorre en el programa "Los Ángeles de la Mañana", que se emite por El Trece.

En ese momento, su compañera Cinthia Fernández la interrumpió y casi al borde de la indignación, expresó: "Ay no, es sucio y se sacan los pelos".

Lejos de acomplejarse, Yanina fue por más y redobló la apuesta: "No me importa Cinthia, sucio es mejor. Es sexo, el sexo es salvaje. Yo no me baño ni me perfumo para hacerlo".

Y casi sin que nadie le pregunte nada, siguió adelante con su relato: "Me subí al auto, manejaba él y cuando llegamos al hotel el tipo (que atiende el lugar) me reconoció. Pero a él no le conviene contar porque no va más nadie".

Su colega Karina Íavicoli quiso saber si se trataba de un actor que en los últimos tiempos le escribió por las redes, pero la mediática lo negó: "No, porque ya sabemos que es marginal".