Yanina Latorre se cruzó con Fabián Mazzei y tuvo miedo

El enfrentamiento encarnecido que protagonizan la actriz Araceli González y su exmarido Adrián Suar por cuestiones económicas, con presentaciones judiciales en curso, ahora sumó un nuevo capítulo mediático en el que quedaron involucrados el conductor Angel de Brito y la panelista Yanina Latorre, a quienes la artista acusó de querer ensuciarla desde el programa Los Ángeles de la Mañana.

Hasta ahí todo fue pirotecnia verbal, hasta el fin de semana, cuando Yanina se cruzó de manera imprevista en un supermercado con Fabián Mazzei, actual esposo de Araceli.

Quien se encargó de brindar los detalles de tan complicado encuentro fue la propia panelista, quien inició el relato del episodio haciendo ostentación de su valentía, aunque admitió que frente a Mazzei no la pasó bien. "Yo doy la cara siempre y me hago cargo de lo que digo. Si me llama Araceli no tengo drama", dijo la mujer del exfutbolista hoy periodista Diego Latorre antes de narrar lo que pasó en el supermercado.

"Saliendo del súper, mientras estaba hablando por teléfono, me lo encuentro de frente a Mazzei. Sigo de largo, y cuando llego al estacionamiento alguien me toca la espalda. Me asusté", explicó con franqueza.

Pero Yanina apeló a su sinceridad brutal al continuar: "La verdad me comí los mocos y la pasé horrible. Estaba con un rictus de enojado y me dijo: '¿Cuánto te paga Suar para arruinar a Araceli?'. Empezó a increparme, Diego (Latorre) estaba ahí, pero no se metió en ningún momento", detalló.

"En un momento me dijo: 'Araceli te defendió cuando él te metió los cuernos'. Y empezó a hablar pestes de Suar, Luciano Castro y Facundo Arana. Pero no voy a repetir las barbaridades que dijo", abundó Yanina.

Ya sobre el final de la narración, la panelista contó: "En un momento Mazzei me preguntó: '¿Cuánto te paga Suar para arruinar a Araceli?'.

Yanina Latorre cerró su relato a manera de descargo: "Soy muy difícil de operar. A mi Suar no me paga nada. Yo di una opinión de un tema que Araceli quiso exponer en los medios. Por dar una opinión no me pueden increpar así". Claro que eso lo dijo en el estudio de televisión, donde Mazzei no estaba.