Yanina Latorre reveló que ocultó su separación de Diego

Con motivo de la separación de Cinthia Fernández y Martín Baclini, Yanina Latorre reveló desde su sillón de panelista en "Los àngeles de la mañana" que ocultó su separación de Diego, su esposo y padre de sus dos hijos.

Mientras hablaban de la relación de la bailarina con el empresario, Mariana Brey indicó que los cuatro meses que ya llevan distanciados ellos dos le parecían una mentira, debido a los comportamientos que observó cuando compartió cenas y otros momentos fuera de cámaras con la pareja.

Yanina sostuvo que Fernández podría haber disimulado tranquilamente su separación de Baclini enfrente de Brey y el resto de las personas que los vieron durante ese lapso, y ejemplificó con su propia experiencia con el ex futbolista de Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda.

“Hay gente que la disimula. ¿Querés que te cuente de mi vida social y cómo he disimulado? Hay gente que disimula en la vida social”, aseguró la panelista. Al escuchar esas declaraciones, el conductor Ángel de Brito le puso un freno a la charla y decidió indagar en la vida sentimental de su compañera.

Embed

“¿Vos estás separada hace cuatro meses?”, consultó, y Latorre brindó una respuesta que llamó aún más la atención del equipo de LAM. “No, ahora no estoy separada, pero muchas veces he estado muy mal”, comenzó la rubia, que al darse cuenta de que estaba a punto de ventilar cuestiones privadas al aire, empezó a reir y pedirle que no le pregunte más.

“Pará, Yanina. Te metés sola… sos una estúpida”, le dijo De Brito, que a pesar de tener compasión, continuó con el incómodo momento protagonizado por su colega.

“Yo he compartido… he estado separada de Diego y lo careteé. No voy a decir cuando, pero lo careteé”, reveló la esposa del comentarista de Fox Sports.

Sin embargo, Ángel se mostró incrédulo ante sus dichos, y quiso saber cuándo sucedió la pantomima que desarrolló Yanina.

“No te voy a decir. ¡Se caretea! Te lo juro, vos me conocés y sabés mi vida entera. Es verdad, uno lo caretea”, afirmó la panelista ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio de El Trece, y sin dejar en claro si su separación de Diego Latorre fue reciente, hace algunos años, o en el marco de su crisis por el histórico escándalo mediático por el affaire del ex futbolista con Natacha Jaitt.