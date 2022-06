Yanina Latorre denunció a Walter Queijeiro por un repudiable hecho en El Hotel de los Famosos

Con la visita de algunos de los participantes que ya fueron eliminados del reality El Hotel de los Famosos (El Trece), en el programa LAM que conduce Angel de Brito (América), la panelista Yanina Latorre lanzó una escandalosa acusación contra Walter Queijeiro: "Totalmente borracho se metió en la cama de Silvina Luna y de Majo Martino, y las chicas no podían sacarlo. Se llegó a quitar el cinturón, el pantalón y la remera”. Para luego ampliar que debió intervenir gente de la producción para que la situación no derive en un episodio más violento.

En el piso del estudio de LAM estaban como invitados Kate Rodríguez, el Pato Galván y Mónica Farro, ex participantes del reality, y cuando Yanina Latorre recibió en plena emisión varios mensajes de WhatsApp con acusaciones muy fuertes no dudó en contar lo referido a Queijeiro.

Y quien no dejó lugar a dudas fue Kate Rodríguez, quien dijo: “Así es. Hubo una fiesta y ella se fue a dormir temprano ese día”, admitió Kate, que dijo haber estado presente en el incidente, aunque en todo momento evitó mencionar al periodista.

Ante esto fue Yanina Latorre la que disparó: “Lo digo yo: Walter Queijeiro. Por eso, los cuidaron a los participantes, no es que los mataron”. A lo que Mónica Farro agregó sorprendida: "La mujer lo va a matar".

En ese sentido, Latorre también se refirió a Imanol Rodríguez. “Un participante hombre, del que no voy a decir el nombre, le tocó la cola a Emily y no salió al aire. Y vos Moniquita Farro estabas al lado y lo viste. Después de tirarle el cuerito le metió un chirlo”, lanzó Yanina mientras discutían sobre si la edición del programa favorecía a algunos participantes y los cuidaba. Y en ese caso fue la ex vedette quien rápidamente le puso el nombre al autor de ese hecho: "Imanol Rodríguez".