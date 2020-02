Yanina dijo que odia a Diego Latorre y quiere "que se muera"

Yanina Latorre sorprendió hoy en el programa en el que trabaja de panelista al aludir a su esposo Diego Latorre de una forma brutal: "Lo odio y quiero que se muera”.

La frase de la polémica mediática se produjo en el programa de chismes Los Angeles de la Mañana, y la disparó luego de que el conductor Angel de Brito le preguntara a sus panelistas sobre los motivos por los cuales discuten con sus parejas.

Mariana Brey indicó que pelea con Pablo Melillo todos los días y que ella es quien empieza el conflicto, más allá de que él “la provoque”, mientras que Lourdes Sánchez explicó que las riñas verbales con Pablo “Chato” Prada son una vez por semana, y Karina Iavícoli con su marido por cosas cotidianas de la casa.

Cuando llegó el turno de Yanina, aseguró que pelea todo el tiempo con el exfutbolista de Boca, Central y Racing, y que incluso podría estar haciéndolo ahí mismo por vía WhatsApp estando en vivo en el programa.

Sin embargo, su inefable verborragia se hizo presente cuando escuchó que la cronista Maite Peñoñori, recién casada y nueva en el arte de convivir, discute con su esposo por ser bastante desordenada. “Hay que dividir baños, dormitorios… hay que vivir separados”, sostuvo Brey, a lo que Latorre añadió su comentario letal.

“Sí, lo juro por Dios que sí. La convivencia arruina la pareja. Yo cuando lo veo en el baño lo odio, quiero que se muera. No lo soporto, el baño es mío y el espejo es mío”, aseguró a los gritos la panelista.

“’Quiero que se muera’ es muy fuerte”, le señaló Mariana a su compañera, pero esta dio más detalles de lo que detesta ver después de cada amanecer en su casa. “La imagen de los pelos parados a la mañana es dura”, precisó con respecto a la apariencia del comentarista deportivo.

“A mí Diego una vez me dijo que después de las siete, Yanina se convierte en un zombie que no habla y que se queda sola con su IPad en la cocina”, acotó Peñoñori desde el móvil, y la panelista le dio la razón dando más detalles de su llamativa actitud nocturna. “Sí, y mirando Polémica en el Bar o con una copa de vino. No quiero comer con nadie, ni con mis hijos. Quiero estar sola”, sentenció la rubia.