Ya no es un rumor: Rial confirmó que se va de Intrusos

El controvertido conductor irónicamente aludió a lo que habían asegurado su colega Ángel de Brito y la panelista Yanina Latorre. "Admiro a los que informan sin información", disparó. Por eso Adrián Pallares en la apertura del programa, dijo: “Ansiosos porque vamos a escuchar toda la verdad".

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí. Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, dijo y aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer.

“Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó.

Ante la consulta de por qué no hace los dos programas a la vez, Rial contestó: “Tengo 60, ya no estoy para eso y es descuidar a uno para el otro. Esto es un desafío personal y yo asumo los riesgos. Es un proyecto fuerte y sobre Intrusos no me voy enojado con nadie”. Y avisó que no cambió la estructura del programa porque esa será potestad del canal en caso de que lo considere necesario.

Su nuevo proyecto se llamará TvNostra: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”, señaló Rial, confeso peronista.

“No nos vamos a reír con los políticos, porque ellos no están en la platea, están en el escenario por decisión propia. Otro tema interesante es su vida privada, que no tienen, porque influye en sus decisiones”, dijo y aclaró que el programa no será solo político sino que se hablará de todo lo que pase en el día.