Los ternados a los Martín Fierro 2019 se conocieron hace apenas unas horas y apenas difundidos los candidatos ya surgió una fuerte polémica y denuncia pública contra APTRA.

El escándalo nace desde el seno de los creadores de "Sandro de América, la serie", uno de los grandes éxitos del 2018 que logró hacerse de varias nominaciones para el galardón: la de Mejor Unitario o Miniserie, las de Antonio Grimau y Marco Antonio Caponi en Mejor Actor Protagonista de Unitario o Miniserie, Producción Integral, Luis Machín para Actor de Reparto, Agustín Sullivan como Revelación, Adrián Caetano como Mejor Director, y por último, en la categoría de Mejor Autor/Libretista.

Es en esta última donde surgió el duro reclamo de varios guionistas que trabajaron en la ficción que narró la vida de Roberto Sánchez, asegurando que fueron ninguneados por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas a pesar de ser los creadores de la obra.

Esther Feldman, licenciada en Letras y autora de grandes éxitos de la pantalla chica como "Okupas", "LaLola", "Los Exitosos Pells" y "En Terapia", se mostró muy dolida por el hecho de que el organismo no haya tenido en cuenta a ella y a su equipo por crear la historia narrada en la serie, y solo mencionar a Caetano, que escribió un solo episodio más allá de dirigirla, y al colaborador Joaquín Bonet.

Embed

“Esto es demasiado vergonzoso, nominaron a la serie por mejor guion y no mencionan a los autores. En general hay un ninguneo a la figura del autor en Argentina, es inaudito. En el resto del mundo eso no pasa. Los autores argentinos somos valorados internacionalmente, hay colegas trabajando en España o para Netflix, y con esta serie en particular hemos tenido muchos vaivenes increíbles, parece maldición o mala suerte”, se quejó la dramaturga.

“La realidad es que hay dos cabezas autorales, una soy yo, que desarrollé los primeros seis guiones de la serie, y con mi aval se hizo la presentación en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y se ganó el subsidio. Luego, por un montón de razones laborales y de tiempo, me bajé”, agregó Feldman.

“APTRA nombra a Joaquín, que es parte del equipo autoral y está bien, y también a Adrián Caetano porque escribió un capítulo, pero es inaudito y una locura que las dos cabezas autorales no figuremos”, expresó enojada.

La lista completa con los nominados

Unitario y/o Miniserie

- El lobista (Rodrigo De La Serna, Darío Grandinetti, Leticia Brédice, Julieta Nair Calvo, Luis Machín Y Alberto Ajaka – El Trece).

- El marginal 2 (Esteban Lamothe, Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Martina Gusman, Verónica Llinás, Roly Serrano y Gerardo Romano – Televisión Pública).

- Sandro de América, la serie (Antonio Grimau, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan – Telefé).

Ficción Diaria

- 100 Días para enamorarse (Nancy Dupláa, Carla Peterson, Juan Minujín y Luciano Castro – Telefé).

- Mi hermano es un clon (Nicolás Cabré, Gimena Accardi y Flor Vigna – El Trece).

- Simona (Ángela Torres, Juan Darthés, Ana María Orozco y Gastón Soffritti – El Trece).

Periodístico

- Animales sueltos (Alejandro Fantino – América).

- Cada noche (Silvina Chediek, Graciela Fernández Meijide, Marcelo Pasetti, Diego Scott y Damián Glanz – Televisión Pública).

- Debo decir (Luis Novaresio – América).

Humorístico / De Actualidad

- Bendita (Bautista “Beto” Casella – Canal 9).

- Peligro! Sin codificar (Diego Korol – Telefé).

- Polémica en el bar (Mariano Iúdica – América).

Deportivo

- Juegos de la juventud (Televisión Pública).

- Pasión por el fútbol (Sebastián “Pollo” Vignolo – El Trece).

- Tribuna caliente (Pablo Giralt – Canal 9).

Noticiero

- Buenos días América (Antonio Laje – América).

- Telefé Noticias (Rodolfo Barili y Cristina Pérez – Telefé).

- Telenoche (María Laura Santillán – El Trece).

- Televisión Pública Argentina Noticias Edición Central (Daniel López y Gabriela Prevítera – Televisión Pública).

Interés General

- Almorzando con Mirtha Legrand (Mirtha Legrand – El Trece).

- Como todo (Mariano Peluffo – Net Tv).

- Podemos hablar (Andy Kusnetzoff – Telefé).

Musical

- La hora del tango (Luis Brandoni y Sandra Guida – Televisión Pública).

- La peña de Morfi (Jésica Cirio y Gerardo Rozín – Telefé).

- Pasión de sábado (Marcela Baños y Lisandro Carret – América).

Magazine

- Cortá por Lozano (Verónica Lozano – Telefé).

- El diario de Mariana (Mariana Fabbiani – El Trece).

- Involucrados (Mariano Iúdica, Débora Plager y Pía Shaw – América).

Panelista

- Lizy Tagliani (Cortá por Lozano – Telefé).

- Marina Calabró (El diario de Mariana – El Trece).

- Paulo Vilouta (Intratables – América).

Cultural / Educativo

- El arqui , Las paredes hablan (Emiliano Espasandin y Luisa Norbis – Telefé).

- La liga de la ciencia (Eugenia López y Andrés Rieznik – Televisión Pública).

- Marcha (Televisión Pública).

Entretenimientos

- La voz argentina (Alejandro “Marley” Wiebe – Telefé).

- La tribuna de Guido (Guido Kaczka – El Trece).

- Pasapalabra (Iván De Pineda – El Trece).

Reality

- Bake Off Argentina (Paula Chávez – Telefé).

- Cuestión de peso (Mariano Peluffo – Net Tv).

- Showmatch (Marcelo Tinelli – El Trece).

Infantil / Juvenil

- Morfi Kids (Rodrigo Cascón Y Chantal Abad – Telefé).

- Panam y circo (Laura “Panam” Franco – El Trece).

- Piñón en familia (Fabián Gómez “Piñón Fijo” – El Trece).

Labor En Conducción Femenina

- Mirtha Legrand (Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha – El Trece).

- Moria Casán (Incorrectas – América).

- Pamela David (Pamela a la tarde – América).

- Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefé).

Labor En Conducción Masculina

- Alejandro Wiebe “Marley” (Por el mundo, La voz argentina – Telefé).

- Andy Kusnetzoff (Podemos Hablar – Telefé).

- Marcelo Tinelli (Showmatch – El Trece).

- Mariano Iúdica (Involucrados, Polémica en el bar – América).

Labor Periodística Femenina

- Debora Plager (Intratables – América).

- Luciana Geuna (El Trece).

- Romina Manguel (Animales sueltos – América).

Labor Periodística Masculina

- Nicolás Wiñazki (Telenoche – El Trece).

- Raúl “Tuny” Kollmann ( El Nueve).

- Reynaldo Sietecase (Telefé Noticias – Telefé).

Cronista / Movilero

- Fabián Rubino (América).

- Guillermo Panizza (Telefé).

- Julio Bazán (El Trece).

Actor Protagonista En Unitario y/ o Miniserie

- Antonio Grimau (Sandro de América, la serie – Telefé).

- Gerardo Romano (El marginal 2 – Televisión Pública).

- Marco Antonio Caponi (Sandro de América, la serie – Telefé).

Actriz Protagonista En Unitario Y /o Miniserie

- Claudia Lapacó (La caída – Televisión Pública).

- Griselda Siciliani (Morir de amor – Telefé).

- Leticia Brédice (El lobista – El Trece).

Actor Protagonista De Ficción Diaria

- Juan Minujín (100 días para enamorarse – Telefé).

- Luciano Castro (100 días para enamorarse – Telefé).

- Nicolás Cabré (Mi hermano es un clon – El Trece).

Actriz Protagonista De Ficción Diaria

- Carla Peterson (100 días para enamorarse – Telefé).

- Gimena Acardi (Mi hermano es un clon – El Trece).

- Nancy Dupláa (100 días para enamorarse – Telefé).

Labor Humorística

- Alvaro Navia (Polémica en el bar – América).

- Lizy Tagliani (Cortá por Lozano – Telefé).

- Martín Campilongo “Campi” (Peligo! Sin codificar – Telefé).

Actor De Reparto

- Luis Machín (Mi hermano es un clon y El lobista – El Trece / Sandro De América – Telefé)

- Juan Gil Navarro (100 días para enamorarse – Telefé).

- Pablo Rago (100 días para enamorarse – Telefé).

- Roly Serrano (El marginal 2 – Televisión Pública).

Actriz De Reparto

- Jorgelina Aruzzi (100 días para enamorarse – Telefé).

- Julieta Nair Calvo ( Mi hermano es un clon, El lobista y Las Estrellas – El Trece).

- Maite Lanata (100 días para enamorarse – Telefé).

Revelación

- Agustín Casanova (Simona – El Trece).

- Agustín Sullivan (Sandro de América, la serie – Telefé).

- Stefanía Roitman (Simona – El Trece).

Autor / Libretista

- Adrián Caetano, Joaquín Bonet (Sandro de América, la serie – Telefé).

- Ernesto Korosky, Silvina Fredjkes, Alejandro Quesada (100 días para enamorarse – Telefé).

- Patricio Vega (El lobista – El Trece).

Director

- Adrián Caetano (Sandro de América, la serie – Telefé).

- Daniel Barone (El lobista – El Trece).

- Mariano Ardanaz y Pablo Ambrosini (100 días para enamorarse – Telefé).

Cortina Musical

- A punto (100 días para enamorarse – Telefé).

- El marginal (Sara Hebe – El Marginal 2 – Televisión Pública).

- Simona va (Ángela Torres – El Trece).

Aviso Publicitario

- Pensás mejor (YPF – Liebre Amotinada).

- Spoiler Land (Cablevisión Flow – Don).

- Te tocó nacer acá (Coca Cola – Grey Argentina).

Producción Integral

- Los especiales de Susana Giménez (Telefé).

- Sandro de América, la serie (Telefé).

- Showmatch (El Trece).

- Por el mundo (Telefé).

Locución

- Estela Montes (Debo decir – América).

- Javier Fernández (Peligro! Sin codificar – Telefé).

- Nelly Trenti (Almorzando con Mirtha Legrand, La noche de Mirtha – El Trece).