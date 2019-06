Ya está en marcha la película que contará la vida de Boy George

Después del impresionante éxito de "Bohemian Rhapsody", la película que retrata la vida de Freddie Mercury y su banda, las biopics de cantantes famosos están a la orden del día. Actualmente está en cartel "Rocketman", que cuenta la historia del polémico y excéntrico Elton John, y ahora Boy George también quiere estar en esa lista, y él mismo ha anunciado que un proyecto similar sobre su agitada vida ya está en marcha.

"Sí, va hacia adelante. Con Metro Goldwyn Mayer", dijo el que fue líder de Culture Club en una entrevista con el programa de radio Fitzy&Wippa. "Lo está escribiendo y lo dirigirá Sacha Gervasi, que hizo «Mi cena con Hervé». Es alucinante", adelantó, en referencia al director británico y a la película que hizo para HBO en 2018 y en la que retrataba la vida del actor francés Hervé Villechaize.

Boy George —cuyo nombre real es George O'Dowd— dio pocas pistas acerca del proyecto, sobre su fecha de estreno o su intervención en el mismo. Pero sí ha dado un apunte sorprendente: que le gustaría que lo interpretase la actriz Sophie Turner, conocida por personificar a Sansa Stark en la exitosa serie "Game Of Thrones". "Ha habido sugerencias muy interesantes. Una de las más interesantes ha sido Sophie Turner", explicó. "Dirán que no puede interpretarte, que es una mujer... Pero cuando yo tenía 17 años me habría encantado ser como ella", contó durante la entrevista, provocando las risas de los asistentes. Lo cierto es que, físicamente, no sería una gran locura, porque ambos tienen rasgos físicos similares: pómulos pronunciados, nariz fina y grandes ojos azules.

"En nuestro mundillo, siempre se están escribiendo cosas sobre ti que son ridículas. Entonces dices: «Si me da igual, me hace parecer más interesante»", agregó el cantante, siempre en tono de humor. "Duerme en el techo. Vive a base de lentejas. Ese tipo de cosas... Creo que gracias a esto se podrá hacer una buena imagen general", afirmó entre risas.

Drogas, hits y maquillaje

Boy George ha sido un personaje fundamental en el mundo de la música y el espectáculo, especialmente en los años ochenta. Tanto que su historia ya ha sido contada: en 2010 la cadena británica BBC ya sacó una película llamada "Worried About The Boy", protagonizada por el actor Douglas Booth, en la que se contó su vida y la de su mítica banda, Culture Club.

Sus problemas con las drogas han sido ampliamente documentados: en 2005 denunció un falso robo en su casa de Nueva York y, durante el registro, la policía encontró 13 bolsas de cocaína que le supusieron una condena de cinco días barriendo las calles de la ciudad en los que fue perseguido por los fotógrafos. El mismo ha asegurado que cuando era drogadicto se sentía "muy miserable".

Además de triunfar con su música y con hits de los ochenta como "Karma Chameleon" y "Do You Really Want To Hurt Me", su estética extravagante —arrancó su carrera como encargado del guardarropa del club londinense Blitz— lo convirtió en todo un referente. Tanto que en 2017 la firma Dior decidió que fuera la imagen masculina de la marca.