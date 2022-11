Ya está en las redes el primer tema de "Rosario canta una de Fito"

El ciclo se grabó en el salón Carrasco, hace unos seis meses y ya se escuchó entero en la televisión abierta local. Ahora, cada dos días, se irá subiendo canción por canción, en las redes. Es un homenaje, pero también trabajo que abrió fuentes laborales a muchos y muchas, además de la posibilidad de difusión a los artistas de la ciudad, de la mano de Fito.

"Quedó un buen resultado, suena bien, se juntan artistas con más trayectoria que invitan a otros más jóvenes, pero que no se unen porque sí, hay un trabajo de preproducción muy cuidado, donde imaginamos mucho como podía sonar esa fusión de estilos, y quedó muy bien". Las palabras son de quien tuvo la idea y quien es el Productor General de "Rosario canta una...", el cantante Fabián Gallardo, que adelantó que habrá "más, mucho más".

Tumbas de la gloria (Páez) Mica Racciatti/Pablo Pino - Rosario canta una de Fito

Los cinco temas que seguirán a Tumbas de la Gloria serán: "Giros", con China Roldán e Ike Parodi; "Tráfico por Katmandú", con Muñecas y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote); "Parte del aire", con Patagonia ReVelde y Mavi Leone, "Tres agujas", con Manu Piró y Flor Croci y "El amor después del amor" con Yamile Baidón + Oh Happy band y Gonzalo Aloras.

La idea es que sigan produciéndose trabajos similares al programa de TV de 2005 "Cables cruzados", donde se reunía también a artistas de distintos estilos y generaciones.

"Seguiremos con otros autores como Litto Nebbia o el Flaco Spinetta, con la voz de rosarinos consagrados y nóveles y grabados en distintos lugares de la ciudad", dijo Gallardo quien recordó que él mismo fue de los "viejos" que en Cables Cruzados tocó con los jóvenes del momento.

"Cuando ya Baglietto era un tipo experimentado tocó con Cielo Razzo, Abonizio con Vudú y los Bull Dog, conmigo. El tiempo pasó y nos renovamos, la movida actual rosarina es muy interesante, por eso me gusta seguir con esa idea", dijo Gallardo y cuando se le preguntó si él cantaría en un próximo ciclo dijo con total perfil bajo, "no yo no toco, produzco, ganas no me faltan pero no me gusta pensar en hacer todo".

El audio en vivo es de Héctor Mattei, la mezcla y mástering es de Carlos Altolaguirre y Fabián Gallardo, y la realización fue de los estudios Penny Lane.