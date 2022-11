"Ya entenderás": la respuesta de L-Gante ante el gesto de Wanda en su último posteo

Con todo esto, L-Gante hizo una publicación en su cuenta de Instagram con una picante frase que dio que hablar. La publicación dice: "No compro con el fantasmeo porque mi respeto nunca vale plata…". Desde Socios del Espectáculo se encargaron de preguntarle al cumbiero a quién iba dirigida la frase y dijo: "Es una frase de mi tema 'Malianteo Vol. 3' ". "¿Y para quién va dedicado?", consultó el movilero. "Para los Socios del Espectáculo", contestó Elián entre risas y luego aclaró: "No, es una frase del tema que con todo lo que se dice, hace y no es, lo llamamos 'fantasmeo' y mi respeto no vale plata".

L-Gante y Wanda hacen videollamadas hot: Él confesó que la extraña y confirmaron sexting entre ellos

Pero luego llegó la respuesta de Wanda, quien decidió compartir su opinión en los comentarios de la publicación y puso: "Que linda frase, aunqueeee no la entendí". Lejos de dar explicaciones ni otro tipo de demostraciones, L-Gante le replicó: "Jajaja ya entenderás". Ahora, el cantante se encuentra afrontando una situación judicial por el tema de la manutención de su hija Jamaica, mientras que Wanda también se está ocupando de sus hijos y su separación, por lo que ninguno ha hablado de lo que pasará con el regreso de Wanda a la Argentina a finales de Noviembre.

