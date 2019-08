¿Y ahora para qué lado irá mirtha?

A veces genera contradicciones escribir sobre la televisión de aire en momentos en que las series y las plataformas de streaming coparon absolutamente todas las pantallas. Y más ruido hace todavía cuando el tema de la TV tiene que ver con Mirtha Legrand. Porque es como volver a escuchar un disco que ya era malo antes, así que imaginate lo pésimo que suena ahora. El disco es el mismo, la cantante también, pero la gente cambia, evoluciona e involuciona, pero siempre se modifica. Mirtha también cambió, es cierto. Está más informada que antes, gentileza de su equipo de producción, y también más comprometida políticamente. Con Cambiemos claro, qué paradoja. En la promo de sus almuerzos y cenas por El Trece el leit motiv gira sobre algo así como "un programa en el que hablan todos" pero, caramba, suele suceder que esos "todos" tienen que ver directamente con el macrismo o su entorno de aplaudidores. Mirtha pasó de decir "voy a votar a Mauricio Macri con tal de que no vuelva el kirchnerismo"(febrero, 2019) a decir "me siento estafada por este gobierno" (mayo, 2019). Desde ya, todo esto antes de las Paso en las que el gobierno nacional cayó derrotado por 15 puntos con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Es toda una incógnita saber si Mirtha seguirá mutando su discurso y, si lo sucedido en las Paso se repite en octubre, cómo estará integrada su mesa de invitados siempre y cuando el ciclo continúe en 2020. Mirtha Legrand siempre gozó del respeto del televidente debido a su trayectoria en cine y luego al instalar un clásico con sus almuerzos. Pero de aquella risueña anécdota con la mujer de Roberto De Vicenzo, a quien le preguntó si las pelotitas que besaba como cábala eran las de golf, pasó a ser complaciente con gobiernos de facto, incluso se manifestó en contra de organizaciones de Derechos Humanos y luego levantó la bandera del macrismo, que bajó después hasta no se sabe cuándo. Es evidente que el televidente respeta más a Mirtha de lo que Mirtha se respeta a sí misma. Cambiemos.