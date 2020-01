Ximena Capristo fue anoche la gran protagonista de "El muro infernal", el exitoso programa que conduce Marley en las noches de Telefe. La artista que saltó a la fama en Gran Hermano donde además conoció a su actual pareja Gustavo Conti había protagonizado un desafortunado incidente en ese ciclo hace 12 años.

En la primera semana de grabación Capristo había sido una de las invitadas pero cuando quiso traspasar el muro, se enganchó, cayó de boca y se rompió varios dientes. Ahora se supo que aquel programa nunca salió al aire y hasta cambiaron las medidas de seguridad en el formato que se reproduce en todo el mundo.

"Me tiré y se me quedaron los pies en el muro", recordó junto a Marley y Kevsho que leía titulares que recordaban el inicidente. Esta vez Ximena pasó la prueba y no se cayó ni al agua.

Además fue consultada por su situación de pareja con Gustavo Conti y reveló que le propuso tener "una relación abierta", pero él se negó.

"El problema es porque yo le propuse tener una pareja abierta y él me dijo “andá al muro”, expresó en diálogo con el conductor.

“¿Pero vos tipo poliamor, como Florencia?”, indagó Marley.

“Claro”, asintió ella.

“¿Cada uno por su lado, o todos juntos?”, continuó preguntando el conductor.

“No, cada uno por su lado”, reconoció ella.

“¿Cada uno por su lado, ¿y se cuentan las cosas, o no?”, consultó entonces Marley.

“Hay que contar todo”, afirmó ella con seguridad.

“No, me parece que está bueno, hay que abrir la pareja después de casi veinte años de relación, hay que abrir la pareja”, se explayó luego.

“Ahora, me parece, yo no me quiero meter en un tema que después va a generar polémica, pero digo, es algo que generalmente pide el hombre, me parece, y no tanto la mujer. ¿Y él no dijo que sí?”, le dijo Marley.

“No, dijo que no”, reconoció ella.

“Yo no lo puedo creer, es el sueño de todo hombre y él dice no lo quiero esto”, lanzó Marley sorprendido.

“Y no quiere, ‘estás loca, buscate otro’ me dijo”, respondió.

“Claro, te ama tanto que te quiere solamente para él”, le dijo Marley entre risas.

“Me dijo ‘agarrá tus cosas y andate, yo me quedo en casa con el nene’. Bueno, eso es todo”, agregó ella. “Así que bueno, me quedé con las ganas”, lanzó entre risas.