Woody Allen: "No me siento en la lista negra"

El director norteamericano Woody Allen destacó que nunca una sola actriz se ha quejado de él y que no se siente en la lista negra por las acusaciones de abuso sexual de su hija que han provocado el boicot de los distribuidores estadounidenses. Allen se defendió de las acusaciones de su hija Dylan Farrow, en medio de la rueda de prensa que está realizando por el estreno de su película "Día de lluvia en Nueva York", que finalmente será presentada el próximo 4 de octubre en España.

La historia se remonta a años atrás, cuando su hija adoptiva Dylan Farrow, que ahora tiene 34 años, le acusó de agresión sexual. Desde entonces los distribuidores se han distanciado de Allen, como ocurrió con Amazon que canceló el lanzamiento de la película, y la misma actitud han tenido otros nombres conocidos de la industria cinematográfica como Michael Caine, Greta Gerwing, Colin Firth o el mismo Timothée Chalamet, que actúa en el filme y que prometió que donaría sus ingresos en la película a organizaciones que defiendes a las mujeres y a la comunidad LGTBI. Otras voces, sin embargo se han alzado para defender al cineasta. Ha sido el caso de Pierce Brosnan, Scarlett Johansson, Javier Bardem, Diana Keaton o Catherine Deneuve.

"He trabajado con cientos de actrices. Nunca ninguna de ellas se ha quejado de mí. Empleé a mujeres en los puestos más altos. En todos esos puestos, durante todos estos años, se les ha pagado el mismo salario que a los hombres", afirmó para rebatir las acusaciones de su hija adoptiva. Y destacó: "No me siento en la lista negra. Sigo haciendo películas, mientras que otras personas están en la lista negra, no pueden trabajar, van a la cárcel o se suicidan". Una referencia directa al caso del financiero Jeffrey Epstein.