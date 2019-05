Woody Allen no logra vender sus memorias

Woody Allen ha tratado sin éxito de vender sus memorias a varias editoriales, que prefieren no trabajar con él después de que el movimiento #MeToo volviera a centrar la atención en las acusaciones de abusos sexuales en su contra, según publicó el diario The New York Times.

Ejecutivos de diversas editoriales dijeron que un representante de Allen ofreció durante el último año el libro a sus empresas, que no hicieron ninguna oferta por la publicidad negativa que habría generado su publicación. Algunos editores se negaron a leer el manuscrito y hasta consideran "tóxico" trabajar con el director estadounidense de 83 años.

En los últimos años, Dylan Farrow, hija adoptiva del cineasta, acusó reiteradamente al cineasta de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 7 años. La acusación, que Allen siempre ha negado, ya había salido a la luz en 1992, en medio de la tormentosa separación del actor y director y su pareja, Mia Farrow, y aunque se investigó, nunca se presentaron cargos.

En 2014, con el cineasta nominado a los Oscar, Dylan Farrow (que entonces tenía 28 años) revivió la cuestión con una carta abierta en la que detalló cómo Allen supuestamente abusó de ella cuando era niña.

Desde entonces, poco a poco al principio y de forma mucho más clara después de que la caída del productor Harvey Weinstein diera pie al #MeToo, Hollywood ha dado la espalda al director y numerosos actores han prometido no volver a trabajar con él.

Además, los estudios de Amazon rompieron un acuerdo para producir cuatro nuevas películas y ahora está envuelto en una batalla judicial con la empresa, a la que le reclama 68 millones de dólares por no cumplir lo pactado.