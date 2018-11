Willy Crook: "El funk es sólo el primo canchero del rock"

El músico de funk y ex saxofonista de los Redondos Willy Crook dará un recital esta noche a las 21 en Mc (Tucumán 1016) junto a su banda Funky Torinos.

El músico que tocó en "Gulp!", el recordado debut en 1985 de la banda del Indio y Skay y hoy cantante y razón de ser de los Funky Torinos (su banda desde fines de los 90) llega a Rosario nuevamente con todo el groove de su música.

—Tocaste con Tapones de Punta y Palta and the Mood, ¿cómo ves el movimiento funk actual?

—Precisamente de esas dos bandas puedo hablar muy bien como integrantes de ese estilo pero tampoco puedo extenderme en una opinión general ya que solo voy a mis propios shows (risas). Creo que todas las bandas de rock han tenido un par de temas funk, como "Miss You" de los Stones, ya que el funk es sólo el primo canchero del rock, ese que aparece cuando hay fiestas, unicamente. Jamás en un velorio o una mudanza. Así que me atrevo a asegurar que el funk no es un género en absoluto distante del rock ni del blues, y es madre de todo género como bien nos aclara el profesor Botafogo Don Vilanova.

— Sos un artista que siempre experimentó la fusión, algo que sigue explotando hoy. ¿Tenés una colaboración favorita entre las que hayas hecho? ¿Hay alguien con quien te gustaría tocar?

—A la fusión la considero tan necesaria como inevitable, ya que las influencias lo son también. Los Funky Torinos (Cava, Duck y Freytes ) son músicos de jazz, lo cual nos permite improvisar sobre los temas originales y deformarlos, de modo que no sean siempre los mismos temas, para alegría de la banda y del respetable público. Estoy muy contento y orgulloso de todas las músicas en las que colaboré, no puedo destacar una en especial. Sólo hubo buenas o muy buenas experiencias, desde Riff a The Reverends, y de Los Encargados a De La Rivera, pasando por varios ignotos para el mundo aunque admirables para mí. Si me permitiera ser llorón ambicioso diría que me hubiera gustado tocar con Bowie o Prince, pero los perdono, era caro llamar a la Argentina. En cambio James Brown o La Mona Jiménez sí me llamaron por telefono.

—Siempre volvés a Rosario. ¿Qué te gusta de presentarte en esta ciudad?

—Es muy agradable tocar en una ciudad con gran nivel de músicos y músicas, mas teniendo un lugar específico en el cual nos tratan excelente y con calidad de sonido y público con mucha onda. Quisiera criticar algo, que lo hago muy bien, pero lamentablemente no encuentro qué.