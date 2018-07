Weinstein entró a la Corte esposado y salió libre bajo fianza

Un nuevo capítulo se escribió ayer en la saga de Harvey Weinstein, el exproductor estrella de Hollywood con múltiples denuncias por abusos y molestias sexuales: volvió a un tribunal para enfrentar las pesadas acusaciones de una tercera mujer que podrían llevarlo a la cárcel, aunque sigue en libertad bajo fianza. Frente al juez de la corte de Nueva York se declaró no culpable y le fue aceptado el pago de una caución.

Pálido y vistiendo un traje oscuro, Weinstein llegó a la audiencia esposado. Con él estuvo su defensor, Benjamin Brafman, que dentro y fuera de la Corte destacó su extrañeza ante las acusaciones contra su asistido. "Sobre la base de las pruebas abrumadoras que están en mi posesión es ridículo tan solo sugerir que Weinstein haya violado a alguien", dijo el letrado en relación a las acusaciones de la tercera mujer, que según indiscreciones tribunalicias sería la asistente de producción Mimi Haleyi. "Weinstein no es un depredador sexual, no es un violador y considero que cuando este caso sea cerrado quedará archivado", afirmó Brafman. Pero el defensor es consciente de las dificultades del exproductor estrella y prevé posibles nuevas acusaciones.

"Es una batalla que combatimos día a día. Habrán nuevas acusaciones y las enfrentaremos a medida que surjan", dijo. Se mostró en desacuerdo con este análisis Gloria Allred, la abogada de la tercera mujer que acusó a Weintein: "Considero que existe un problema significativo en la defensa de su cliente. Sus explicaciones no están basadas en ninguna prueba, puede solamente repetir lo que su asistido le dijo", replicó secamente a su colega.

La abogada Gloria Allred, quien representa a la tercera mujer, dijo afuera de la Corte que su clienta rendirá declaración si el caso va a juicio. Dijo que duda que el abogado de Weinstein le permita a éste hacer lo mismo porque eso lo sometería a un interrogatorio de la fiscalía.

El fiscal de distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. dijo que Weinstein, de 66 años, ha sido acusado de "algunos de los delitos sexuales más serios" que existen bajo la ley estatal. "El señor Weinstein sostiene que todas estas acusaciones son falsas y espera ser completamente vindicado", dijo Brafman. El productor se enfrenta a un total de seis cargos por delitos graves relacionados con tres mujeres: dos cargos de agresión sexual depredadora, dos cargos de acto sexual criminal en primer grado y un cargo de violación en primer grado y otro de violación en tercer grado.

Más de 75 mujeres han denunciado a Weinstein, quien fue uno de los hombres más poderosos en Hollywood, de acoso o abuso desde que alegatos detallados en historias laureadas con el Premio Pulitzer el pasado octubre en el New York Times y la revista The New Yorker desembocaran en el movimiento #MeToo. Varias actrices y modelos han acusado a Weinstein de violencia sexual. Entre ellas están la actriz de cine Rose McGowan, quien dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, quien dijo que el productor la violó en el apartamento de ella en Nueva York en 1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien dijo que Weinstein la atacó en un cuarto de hotel en Londres en el 2008.

Weinstein volvió a su casa en Connecticut y sigue "trabajando", pues "su objetivo es rehabilitar su nombre y volver a producir películas" dijo finalmente Brafman.