Waters se despidió de la Argentina con un pañuelo verde

Roger Waters cerró su presentación en la Argentina con un llamado a la memoria popular y la bandera en alto por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pese a la lluvia, el referente de Pink Floyd ofreció el sábado el segundo show de su gira "Us Them" en el estadio Unico de la Plata, en donde miles de almas estallaron al ver a León Gieco subir al escenario.

Con el pañuelo verde al cuello, Roger Waters invitó a cantar al autor santafesino para cantar ''La Memoria''. Ese tema en que Gieco denuncia "el engaño y la complicidad/ de los genocidas que están sueltos/ el indulto y el Punto Final/ a las bestias de aquel infierno/ todo está guardado en la memoria/ sueño de la vida y de la historia".

Waters y Gieco compartieron una jornada épica y emotiva en una sorpresa que disfrutaron a pleno las más de 40 mil personas que asistieron al show. "Estoy rebosando de felicidad. León Gieco está acá y va a cantar para nosotros", expresó Waters, antes de que el compositor saliera a escena a interpretar su tema.

El antecedente a esta juntada se dio el martes pasado, cuando Waters reprodujo en medio del show "La memoria" desde su celular, en una clara muestra de las coincidencias políticas y humanísticas que tiene el ex bajista de Pink Floyd con el compositor de Cañada Rosquín.

El artista británico lo definió en vivo como "un héroe" luego del último acorde del tema y el lógico abrazo que generó un aplauso espontáneo del público.

En un show plagado de clásicos e imágenes potentes en las pantallas para reforzar el discurso antimilitarista de sus canciones, el show empezó a las 21.30 en punto con los acordes de "Breathe", ese tema indestructible de "Dark Side of the Moon".

Junto a una banda sólida, los puntos altos estuvieron en Jonathan Wilson, quien por momentos evoca los coros de David Gilmour en Floyd; y las coristas Jeff Wolfe y Holly Laessig, que volvieron a lucirse en "The Great Gig in the Sky".

Tras el momento emotivo con la participación de Gieco, el recital continuó con "Wait for Her", de su más reciente disco "Is This the Life We Really Want? y finalizó, entre fuegos artificiales, con el clásico de Pink Floyd, "Comfortably Numb".

Ya con las luces del estadio encendidas, Waters, su banda, el grupo mapuche Puel Kona, que fue la banda soporte en las dos noches, y Gieco saludaron abrazados para despedirse ante su público que no paró de vivar a los artistas y ofrecerle una cálida respuesta pese al amenazante estado del tiempo, que en un momento hizo dudar la realización del concierto.

Por si hacía falta, Roger Waters volvió a demostrar que su vigencia como artista y su compromiso político está intacto.