WandaVision: todo lo que hay que saber de la nueva serie de Marvel

Una sitcom como las de antes

Son muchas las series que Marvel está preparando para Disney+, pero no hay ninguna que se le parezca a WandaVision, como no se han cansado de repetir los ejecutivos detrás de esta apuesta tan peculiar. Es una ficción de seis horas que se ha definido como “mitad sitcom clásica, mitad espectáculo de Marvel”.

"La serie es una carta de amor a la Edad Dorada de la televisión", afirma el creador Jac Schaeffer en la entrevista para Entertaiment Weekly: "Estamos homenajeando a todos esos shows increíbles y esas personas que llegaron antes que nosotros, pero a la vez estamos intentando hacer algo nuevo".

Todas las imágenes promocionales de la serie mantienen ese estilo de ficción de los 50 que propone una ruptura con lo antes visto en el Universo Marvel. Su primer capítulo se rodó como una sitcom de los 50: en blanco y negro, frente a una audiencia en directo y otros detalles más.

WandaVision | Marvel Studios | Tráiler Subtitulado | Disney+

Tanto Bettany y Olsen confiesan que les aterraba tener que realizar ese primer episodio frente a una audiencia en vivo, pero terminaron enganchados con el formato. "Había algo muy espectacular para mí porque solía visitar esos estudios de niña, cuando mis hermanas trabajaban en Padres forzosos", afirma Olsen. "Nos venimos muy arriba al final", cuenta Bettany: "Queríamos seguir con el show. Tal vez llevárnoslo de tour o algo así. WandaVision sobre la nieve".

Además de la audiencia y el blanco y negro, el equipo de rodaje usó objetivos e iluminación de la época para capturar el acabado propio de aquellos programas. Los encargados de los efectos especiales llegaron a apropiarse de cables y trucos de cámara de las series sesenteras como "Embrujada" o "Mi bella genio", y según contó Entertaiment Weekly cuando el color de piel granate de Vision no se apreciaba bien en la escala de grises, los maquilladores pintaban a Bettany de azul.

Universe | Marvel Studios’ WandaVision | Disney+

Para captar el tono de WandaVision, Shakman y Schaeffe­­­r previamente habían estudiado en una escuela especializada en la creación de sitcoms, e incluso se entrevistaron con Dick Van Dyke, reconocido productor de cine de la década de los 60. Además de todo, la serie se rodó en parte en la famosa calle Blondie de Warner Bros, en Burbank, hogar de comedias clásicas como "Father Knows Best", "La Familia Partridge" y "Embrujada".

La trama de WandaVision

Fue Kevin Feige quien tuvo la idea de incluir a Wanda y Vision, dos de los personajes más queridos del Universo Marvel, en un extraño mundo de fantasía y felicidad suburbana. Al parecer, Kevin es un confeso admirador de las sitcom clásicas y se dedica a ver episodios viejos por las mañanas antes de ir a trabajar. "Es una forma de escapar de la realidad por 30 minutos", explicó a Entertaiment Weekly.

Precisamente ese carácter escapista de este tipo de programas es lo que se puede ver en el show. Ambientada después de los acontecimientos de Endgame (Vision fallecía a manos de Thanos en Vengadores: Infinity War), la serie arranca con el matrimonio compuesto por la Bruja de Escarlata y el Androide en el idílico pueblo de Westview.

WandaVision | Official Trailer | Disney+

"Nos encontramos con Wanda y Vision viviendo una feliz vida suburbana, tratando de ocultar sus poderes al resto", adelanta Schaeffer a Entertaiment Weekly. Pero, a medida que las décadas avanzan, los recién casados se dan cuenta de que no todo es tan perfecto como parece. Pese a todo lo relacionado con las sitcoms clásicas, el romance entre ambos héroes es la trama central. "Siempre atrae el amor entre dos outsiders", afirma el creador.

WandaVision también pondrá el foco sobre la todopoderosa Wanda, por fin protagonista absoluta en pantalla. “Tenemos la oportunidad de contar su historia y enseñar más de lo que ella puede hacer”, asegura Feige. “Jugaremos con eso en la serie, será divertida, un poco terrorífica e influirá en el futuro de la Fase 4 del Universo”.

Todos sus personajes

Paul Bettany. Su personaje de Vision que, según se cree, murió en Avengers: Infinity War. Por eso, ahora volverá el androide en esta nueva serie, que no solo develará cómo fue ese particular regreso, sino que también mostrará su vínculo con Wanda Maximoff.

69.jpg

Elizabeth Olsen. Otra vez, interpretará a la Bruja Escarlata, aunque profundizará en la personalidad de Wanda Maximoff al descubrir más sobre su pasado. "Ya sentí que era dueña de ella porque Marvel siempre te anima a ser parte del proceso", dijo la actriz a Entertaiment Weekly. "Pero aún más ahora, siento que tengo un fuerte sentido de pertenencia. Si alguien quisiera hacerme una pregunta sobre el futuro o simplemente una pregunta sobre lo que pensaría, siento que esta vez lo hemos explicado".

bruja-escarlata-marvel.jpg

Teyonah Parris. La actriz le dará vida a Monica Rambeau, que apareció por última vez en Captain Marvel siendo apenas una niña de 11 años (que por ese entonces interpretó Akira Akbar). "Tiene la dureza y la capacidad de ser una mujer en el espacio de un hombre", dijo el autor de la serie a la prensa.

B57JV6AC7FBB3IUFBWT6L3CK4Q.jpg

Kathryn Hahn. En la piel de Agnes, la actriz interpretará a una vecina de Wanda y Vision que sospecha de los secretos de la pareja y que buscará, constantemente, saber más sobre sus vidas.

LJMFWFJ3VRGU5KYYY4SDMIPLEU.jpg

Randall Park. Park volverá a meterse en la piel de Jimmy Woo y continuará siendo, como lo hizo en Ant-Man and the Wasp (2018), el oficial de libertad condicional de alto rango a cargo de vigilar a Scott Lang.

maxresdefault.jpg

Kat Dennings. Darcy Lewis será el personaje que interprete Dennings. Como la secretaria de Jane Foster (interpretada por Natalie Portman) cuya última aparición fue en Thor: The Dark World (2013), se espera que ahora pueda explicar dónde estuvo en los últimos años.

PNFTY5ZDBJBOTLFZHXOGEOADXA.jpg

¿Segunda temporada?

Elizabeth Olsen, en declaraciones al sitio Collider, ha hablado recientemente sobre el futuro del personaje que interpreta, Wanda Maximoff, dejando con su mensaje las puertas abiertas a una eventual Temporada 2 que, seguramente, esté sujeta al recibimiento que tenga esta primera incursión de WandaVision en Disney+.

“Supongo que la respuesta es que (WandaVision) podría tenerla”, ha dicho la actriz estadounidense de 31 años, en referencia a la posibilidad de una segunda temporada. “No tengo información”, agregó entre risas. La posibilidad está ahí, pero no hay nada confirmado por ahora.

Lo que se viene en Marvel

“Estos episodios estarán muy relacionados con las películas”, ha asegurado Feige sobre todas las series para Disney+ que ahora también conformarán el Universo Cinematográfico Marvel.

Mientras los ejecutivos de la Casa del Ratón se las ingenian para que los retrasos en los estrenos cinematográficos no se carguen su cuidada continuidad en el universo, WandaVision llega a la pantalla estrechamente ligada a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wanda tendrá un papel fundamental en la secuela de Doctor Strange, que tiene previsto su estreno el 25 de marzo de 2022.

De momento, Kevin Feige confía en que la serie protagonizada por Olsen y Bettany atraiga a un nuevo público que no haya visto necesariamente las películas del MCU. "Si no has visto ninguna y simplemente quieres meterte en esta cosa rara porque amabas The Dick Van Dyke Show, funcionará", promete. "Pero si has seguido las 23 películas que hemos hecho y continúas con las historias que nos adentran en la Fase 4, habrá muchos premios esperándote a medida que se desvele todo".