"Wandavision" lidera el ranking de las series más pirateadas durante 2021

Después de muchos meses de pandemia, que derivaron en un parate en las producciones audiovisuales, en enero del año pasado Disney+ lanzó " Wandavision ", la primera serie de Marvel. Cada viernes, cuando se estrenaba un nuevo episodio, lograba ser tendencia. Lo llamativo es que su éxito no solo duró las ocho semanas en las que se emitió la serie. Recientes reportes indican que "Wandavision", protagonizada por Elizabeth Olsen, fue la serie más pirateada de 2021.

El reporte de Torrent Freak había dado, entre 2011 y 2019, un claro e indiscutidod ganador: "Game Of Thrones". Los fans de la serie cada año lograban ubicarla a la cabeza, lejos del resto. En 2020 cambió la tendencia y el programa ganador fue "The Madalorian". Ahora, 2021, llegó con hechizo de bruja. La historia de Wanda Maximoff fue “un éxito en Disney+" pero también "en sitios piratas con cada episodio descargado millones de veces”.

No solo su éxito fue de audiencia. La crítica cayó rendida a sus pies. La serie tiene dos nominaciones a los Globos de Oro, cuatro a los suspendidos Critic’s Choice Awards y hasta una a los Grammys por la canción "Agatha All Along".

De hecho, la ficción ya tiene confirmada una serie spin off que no tiene fecha agendada. Se llamara "Agatha: House of Harkness". Allí la actriz Kathryn Hahn volverá a ponerse en la piel de la bruja de Marvel, odiada por muchos y querida por algunos, en particular por su ácido humor. Esta serie será, ya anticiparon, una comedia negra.

agathaharkness.jpg

El ranking de series pirateadas 2021

La lista de las series más pirateadas 2021 tiene muchas historias de Marvel. Además de la serie de la bruja escarlata, tiene a Loki en el segundo lugar y a The Falcon and the Winter Soldier en el cuarto.

La aclaración: Torrent Freak precisa que el estudio se basa en la emisión de cada capítulo. De esta manera, series que se lanzaron de golpe, es decir, todos los capítulos juntos, tuvieron alguna desventaja. Si se considerara también a estas series, La Casa de Papel y El Juego del Calamar podrían haber entrado al top ten.

Las 10 series más pirateadas del año:

1.- Wandavision (Disney+)

2.- Loki (Disney+)

3.- The Witcher (Netflix)

4.- The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

5.- Hawkeye (Disney+)

6.- What If…? (Disney+)

7.- Foundation (Apple TV+)

8.- Rick and Morty (HBO Max)

9.- Arcane (Netflix)

10.- Wheel of Time (Amazon Prime Video)