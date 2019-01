Wanda y Mauro Icardi visitaron Rosario en medio de un escándalo

Mauro Icardi y Wanda Nara visitaron a los padres del futbolista en Rosario en medio de un escándalo generado por las críticas de Ivana, la hermana del jugador del Inter y es participante de Gran Hermano, quien acusó a su cuñada de separar y alejar a su hermano de la familia.

Días atrás, Ivana disparó en Twitter: "Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas(o en cualquiera del año)pero después pienso dime con quien andas y te diré quien eres y se me pasa".

La pareja se llamó a silencio tras los mazazos de Ivana pero tras pasar Año Nuevo con la familia de Wanda en Buenos Aires hizo pie en la casa de la zona norte, donde desde hace años vive la familia de Mauro.

"Qué hermoso que es venir siempre a Rosario. Hoy bailes y juegos bajo la lluvia con sus primos, tíos y abuelos #Rosario y el infaltable asado de mi suegro, mates de Mau y las tías nos pusimos al día (...) Aunque vivamos lejos siempre juntos", escribió Wanda junto a muchas postales de la visita.

Ivana no se quedó atrás y siguió arremetiendo contra la pareja: "Me comentan por la cucaracha que mi hermano fue a visitar a mi viejo a Rosario, se ve que me tengo que revelar para que pasen cosas buenas (cuando fui a GH le prestó una casa y le hizo poner dentadura) y ahora esto, ¡¡vamos!! ¡¡Aunque solo sea por llevarme la contra y dejarme de loca festejemos!! Mi sobrinito Renzo pudo conocer a su tio y a sus primis", arrancó la ex GH.

Y siguió: "Jajajajajajaes todo a propósito. Si digo no ven a mi flia, va a ir sí o sí a verla. Es tan básica que sólo les da bola para llevarme la contra. El resto del año le da asco todo lo que venga de Rosario o GC (donde esta mi mamá). Dios todo lo ve".

La hermana de Ivana continuó con sus ácidas criticas: "¿Saben lo bueno? Que ninguno la puede ver pero se muerden la lengua por poder pasar un rato con mi hermano. Ahora quiere demostrar 'raíces' y 'familiaridad'. He visto llorar a mi viejo y a mi abuela por él. ¿A mí me la vas a venir a contar?Chicxs y dije mi papá y abuela porque eran los presentes en el circo de... pero ay mi mamá, esa sí que sufre de verdad. Mi papá obviamente es feliz con sus nietos, no la va a caretear... ¡igual no le queda otra su casa está a nombre de ella! Se llegan a pelear y chau casa".

Astuta como siempre, Wanda inundó las redes con fotos familiares en Rosario, además de otras imágenes de cuando su suegro los visitó en Italia tiempo atrás.